أرخص عروض تمويل سيارات 2021 بدون تحويل راتب ودفعة أولي

تقوم معظم البنوك والشركات بالتنافس على عروض تمويل سيارات بكل انواعها، وذلك لكي تزيد مبيعات قروضها، وحتى تحافظ على عميل بنكها، وان تقدم له جميع الخدمات، بذلك لن يفكر في إيداع أمواله في بنوك أخرى، بل وتغري بعض البنوك عملاؤها كل فترة بعروض أكثر على منتجات قد لا يحتاجها المستخدم في الوقت الحالي، وقد يفكر العميل في شراء تلك المنتجات، حتي يستفيد من العرض الموجود، وبذلك فان البنك تحافظ بذلك على خزينته ممتلئة، وبالتالي تزيد استثمارته وأرباحه،ويستحوذ قرض السيارات على المركز الثاني في حجم التمويلات من إجمالي محفظة قروض التجزئة في أي بنك وذلك بعد القرض الشخصي “النقدي” الذي يأتي في المركز الأول دون منافس.

ويأتي في المرتبة الثانية من هذه التمويلات هو تمويل السيارات، حيث يحتفظ التمويل الشخصي بالمركز الأول، ويمكنك عزيزي قارئ ثقفني الحصول على تمويل شخصي أقل هامش ربح سريع الاجراءات والموافقة.

عروض تمويل وتقسيط سيارات

ويقدم “ثقفني” أحدث العروض في تمويل السيارات ومعظمها من عروض نهاية العام الذي تقوم به معظم الشركات ختام كل سنة،

عروض العيسائي للسيارات في السعودية

لطلب السيارات الأتية عليكم الاتصال ب 8002440060، كل السيارات يمكن تقسيطها على 60 شهرا بدون دفعة أولى بدون مصاريف ادارية، وتختلف القيمة حسب راتبك الشهري

سعر سيارة 2020 Mitsubishi Eclipse Cross هو 67 ألف ريال سعودي، ويمكن تمويلها 1,112 ريال شهريا..



سعر outlander mitsubishi هو 67 ألف ريال أيضا ويمكن تمويلها 1,162 ريال شهريا.



سعر mitsubishi pajero هو 95,650 ريال سعودي.ويمكن تمويلها 1,584 ريال شهريا.



سعر mitsubishi asx 2020 هو 61 ألف ريال ويمكن تمويلها 1,016 ريال شهريا.



غمازتين ديزل L200 فور*فور بمكيف داخلي، تم تعزيز السيارة عن طريقة محاكاة الحاسوب، تستطيع الأن تستهلك بنزينا أقل، مع نسبة ضوضاء تكان تكون معدومة، ودعم التحكم مع تعزيز التسارع، MITSUBISHI L200/TRITON الأن بين يديك.

سعر الشاحنة 78 ألف ريال تستطيع تقسيطها ولكن شرط أن لا يقل راتبك الشهري عن 3000 ريال سعودي.

هذا العرض فقط لموديلات 2020 فقط وجميع الأسعار المعلنة غير مشتملة القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتأمين، ويسري الضمان لمدة 3 سنوات، او 100 ألف كيلو، الصورة أعلاه قد تكون توضيحية ربما تتغير بعض المواصفات الخاصة عن الموجودة في الصورة.

هيونداي اكسنت 2020 GL Base الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1,024 ريال المدة 60 شهر 0122608600

عروض عبداللطيف جميل لتمويل السيارات

تويوتا يارس فليت 2021

1029 ريال الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1,024 ريال المدة 60 شهر 0122608600

تويوتا يارس واي 2021 الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1040 ريال المدة 60 شهر 0122608600

تويوتا كورولا اكس ال 2021 الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1,324 ريال المدة 60 شهر

تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1400 ريال المدة 60 شهر 0122608600

تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة بفتحة سقف الدفعة الأولى 0 ريال القسط الشهري 1,472 ريال المدة 60 شهر 0122608600

عروض فورد الناغي

يقدم الناغي عروض فورد نهاية العامب بالتعاونمع البنك السعودي الفرنسي، احدث سيارات شركة فورد توروس 2021 أمبيانتي بقسط 1856 ريال شهريا.

عروض كيا الجبر في السعودية

تقدم شركة الجبر عرض كيا سبورتاج ال اكس 2021 2.0L 2WD بقسط شهري 1200 ريال سعودي فقط.