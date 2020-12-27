سعر سيارات مستعملة في السعودية ومواصفاتها

يتابع الكثير من زوار موقع (ثقفني) اسعار سيارات مستعملة في السعودية ومواصفاتها بصورة دورية،ولذلك ننشر لكم أحدث متوسط الأسعار. وفي التقرير التالي سننشر أيضًا مواصفات تلك السيارات المستعملة، وستتنوع أنواع وموديلات السيارات ما بين شيفروليه، وكيا، وسيارات لاندكروزر، وسيارات كيلزلر، وهيونداي بفئاتها، ونقدم أيضًا في تغطيتنا الإخبارية في عالم السيارات بالسعودية رسوم الاجراءات المرورية الجديدة في السعودية وعروض تقسيط سيارات السعودية 2020 بنك الراجحي وكذلك البلاد. متوسط اسعار سيارات مستعملة في السعودية متوسط سعر سيارة جيب شفورلية موديل ٢٠١٢ ، لا يوجد رشات، لا يوجد حوادث، لا يوجد صدمات، استماره وفحص جديد، المكان المدينة المنورة، يصل ما بين 25-26 الف ريال.

متوسط سعرسياره كيا اوبتيما للبيع ما بين 34-35 ألف ريال سعودي، وبالنسبة للمواصفات فهي كالتالي: اللون ازرق غامق سنه الصنع ٢٠١٦، الممشى ١٠٤ الف قابل للزيادة، فئة نص فل مكينه ٢.٤ بنزين، فتحه سقف بانوراما ،حساسات اماميه خلفيه ، كاميرا ، شاشه ، مثبت سرعه ، ستائر جانبيه ، شحن لاسلكي، اناره Full led للفئه الرياضية، الحاله العامه ممتازة صيانه شاملة.

سعر سيارة جيب لاندكروزر 2013 فل كامل مستعملة، دفلوك بودي بلد علي الشرط، محركاته علي الشرط داخليته جديده، كفرات الاربعه جديده، السعر 115- 120 ريال سعودي.

شيفروليه أوبترا ( ٤ سلندر ١٦٠٠ سي سي )، موديل ٢٠٠٩ ( عداد ٢٣٥الف كلم )، جير اتوماتيك / زجاج كهربا / سنتر لوك ، استمارة وفحص ساري السعر ما بين 8000 -8500 ريال سعودي.

متابعة لمتوسط أسعار سيارات مستعملة في المملكة العربية السعودية

متابعة لمتوسط أسعار سيارات مستعملة في المملكة العربية السعودية سعر سيارة كيلزلر- فل كامل، متوسط الموديل: ٢٠٠٥ HEMl/5.7LlTER، القير: قير اوتماتيك نوع الوقود: بنزين. الممشى: ٢١٠الف كيلومتر، لون مميز

فتحة سقف، كراسي جلد الوكاله، شاشة وكالة، تسخين مراتب، كراسي كهربة، تم تغير ٤كفرات من شهر وبطاريه من بترومين الاستمارة والفحص سارى جير ماكينة مكيف علي الشرط، السعر ما بين 21000- ٢٢٠٠٠ريال سعودي.

فتحة سقف، كراسي جلد الوكاله، شاشة وكالة، تسخين مراتب، كراسي كهربة، تم تغير ٤كفرات من شهر وبطاريه من بترومين الاستمارة والفحص سارى جير ماكينة مكيف علي الشرط، السعر ما بين 21000- ٢٢٠٠٠ريال سعودي. هيونداي النترا 2019 استماره جديدة المكيف شغل، مكينه الفحص منتهي، سعرها مستعمل يتراوح ما بين 8500- ٩٠٠٠ ريال سعودي.

متوسط سعر سياره كورولا 2008 قير اتوماتيك قزاز عادي فحص جديد استماره جديد الممشي موضح بالصور جير مكينه مكيف شرط فيها بعض الرشوش، يكون متوسط ما بين 13 ألف – 13500 ريال سعودي.

سعر كيا سبورتاج موديل ٢٠١٤ نص فل مستعمل، ما بين 37500 – 38000 ريال سعودي، ومواصفاتها بدون دبل ما كينه كبير ٢٤٠٠ خالي من الرش الفحص والاستماره والتأمين كلو شغال السياره بدون عيوب جير مكينه شاص إرباك مكيف عالشرط.

سعر كيا ريو 2015 عداد 162 الف، البودي فيه بعض الرشوش، قير ومكينه ومكيف ممتازين، فحص واستماره ساريين وجاهزه للنقل، تحتاج تغيير فحمات فقط، متوسط ما بين 15000 – 16500 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: كيفية تسجيل دخول أفراد جديد في مساند العمالة المنزلية متوسط اسعار سيارات مستعملة في السعودية

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