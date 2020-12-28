سيارة لاندكروزر 2021 الشكل الجديد مواصفاتها وسعرها في السعودية

لاندكروزر ، هي سيارة غنية عن التعريف عن قوتها في السير في الطرق الوعرة، فهي من أقوي السيارات ذات الدفع الرباعي، حيث تأتي سيارة لاندكروزر 2021 بشكل أكثر فخامة وأناقة، حيث أعلنت الشركة بأن السيارة مجهزة بمعدات كثيرة لأجل أداء أقوي وأفضل مثل علبة نقل بسرعتين ومركز قفل، والمحرك القياسي للسيارة v8 بقوة 381 حصان ليحرك السيارة بقوة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة لاندكروزر وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

لاندكروزر

هي من أكثر السيارات التي أحبها الناس على مدار 60 عاما، وينتظرون بشغف وصول لاندكروزر 2021 فهي تجمع ما بين القوة وفخامة الشكل سواء في التصميم الخارجي للسيارة أو التصميم الداخلي، فهي الاختيار الأفضل إذا كنت تريدها في السفر لمسافات طويلة في الطرق الواعرة فهي لن تخذلك أبدا، حيث أن السيارة تأتي بوظائف ومواصفات تفوق الخيال، هذا بجانب أن السيارة لا تستهلك الكثير من الوقود رغم قوة السيارة .

تأتي السيارة بمحرك قياسي v8 سعة 5.7 لتر، ومحرك أوتوماتيكي من 8 سرعات، بقوة 381 حصان و 401 رطل قدم من عزم الدوران . تأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي . تأتي السيارة بديناميكيات قيادة مريحة، لجودة الركوب بداخل السيارة ولراحة أكثر . السيارة سريعة نسبيا على الرغم من أن الشكل الخارجي لها ضخم . سيارة لاندكروزر قادرة على السحب حتي 8100 رطل . السيارة أقتصادية في أستهلاك الوقود، فهي تستهلك 13 ميل للجالون في المدينة، 17 ميل للجالون على الطرقات السريعة . السيارة من الداخل مصنعة من خامات عالية الجودة . مقابض ومفاتيح السيارة تتحرك بثقل وهذا يدل على الجودة العالية . يأتي الصف الأمامي في السيارة بمقاعد مريحة في الجلوس . يوجد في الصف الثاني للسيارة غرف كثيرة، ولكن الأنسب للأطفال هو الصف الثالث . تتسع مقاعد السيارة لثمان أفراد . توفر السيارة 41 قدم مكعب خلف الصف الثاني، و16 قدم مكعب من مساحة الشحن خلف الصف الثالث . يمكن التحدث في الهاتف عن طريق البلوتوث القياسي بدون الحاجة لاستخدام اليدين . توفر السيارة الشحن اللاسلكي للأجهزة . تأتي السيارة بنظام ملاحة متكامل، مقاس الشاشة 9.0 بوصة تعمل باللمس . تأتي السيارة براديو الأقمار الصناعية القياسي . تأتي السيارة بنظام صوت جي بي ال ب 14 مكبر صوت لأداء صوتي أفضل . يوجد في مقاعد السيارة الخلفية سماعتين رأس لاسلكية، وشاشتين مقاس الواحدة 11.6 بوصة . يوجد في السيارة تحذير قياسي من الاصطدام الأمامي، وفرملة الطوارئ التلقائية من أجل الحفاظ على سلامة السائق . يوجد في السيارة مثبت السرعة التكيفي القياسي . يوجد في السيارة مراقبة النقطة العمياء من أجل مساعدة السائق .

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر عالميا 85.512 دولار أمريكي .

عالميا 85.512 دولار أمريكي . سعر السيارة في السعودية 321.000 ريال سعودي .

مواصفات سيارة لاندكروزر 2021سعر لاندكروزر 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة لاندكروزر 2021 وسعرها في السعودية .