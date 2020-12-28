سكودا تستعد لطرح Enyaq iV SUV الجديدة

أعلن وكلاء شركة سكودا، عن قرب طرح واحدة من أجمل سيارات سكودا الكروس أوفر وأكثرها تطورا، ألا وهي السيارةEnyaq iV SUV التي تأتي بهيكل شبيه بهياكل سيارات كودياك الجديدة، ويتميز بتصميم فريد للواجهة الأمامية والمصابيح الأمامية والخلفية، وشكل فريد لأقراص العجلات.

مقصورة سيارة Enyaq iV SUV الفارهة

سيارة Enyaq iV SUV الجديدة زودت بمقصورة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، تزينها تطعيمات من الجلد والكروم اللماع اللذين دخلا في تصميم واجهة القيادة والأبواب والمقود، كما حصلت Enyaq على أحدث أنظمة التكييف، وعلى نظام مولتيميديا متطور، وشاشة كبيرة لمسية، مع شاشة ثانية مثبتة قبالة المقود.

أنظمة أمان وكاميرات في سيارة سكودا الجديدة

كما أضيف للسيارة العديد من الأنظمة، وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة أمان لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام لركن السيارة دون تدخل السائق، وأنظمة للحفاظ على المسار.

سكودا تطرح نسختين من Enyaq iV SUV الجديدة

سيارة سكودا Enyaq iV SUV الجديدة، تأتي بنسختين، العادية وتعمل بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، ونسخة ثانية أعلى زودت بمحركين كهربائيين عزمهما يعادل 306 أحصنة، وحصلت هذه النسخ على بطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 340 و500 كلم بالشحنة الواحدة.