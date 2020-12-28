ارخص سيارات مستعملة في السعودية تحديث 24 ساعة وأهم النصائح قبل الشراء

ارخص سيارات مستعملة في السعودية ،يتم البحث يومياً بشكل كبير على أسعار السيارات المستعملة من راغبي شراء السيارات، فالسيارات في وقتنا الحالي تعد من أهم الأشياء التي يجب أقتناءها، فايبحث عنها البعض لأقتناءها مستعملة ولكن يجب أن تكون بحالة جيدة حتى تعيش أطول فترة ممكنة، ومن أهم مميزات شراء السيارات المستعملة هو سهولة الحصول عليها من قِبل من لم يكن له دخل كبير فايستطيع الكل شراءها، وتختلف أسعار السيارات من سيارة إلى سيارة حيث عمر السيارة وسنة الإنتاج والماركة المصنعة والشركة المنتجة كل هذه العوامل تحدد سعر السيارة، في خلال السطور القادمة سنذكر أسعار السيارت المستعملة مع أرخص الأسعار.

يجب على المُشتري أن يحدد عيوب السيارة أولاً كتعرض السيارة لحادث ما أو تعديل الهيكل ولون طلاء السيارة معدل أم لا. فحص أبواب السيارة جيداً مع النظر اسفل هيكل السيارة لمعرفة إذا تعرضت السيارة إلى حادث ما. تجربة قيادة السيارة لمعرفة ما إذا كانت السيارة تحتفظ بتوازنها وتتمتع بقياسات زوايا صحيحة. فحص محرك السيارة جيداً والأستماع إلى صوته وأنه في حالة جيدة والتأكد ما إذا كان هناك تسريب للزيت. معرفة أخبار أسعار السيارات قبل الأنواء على الشراء حتى لا تقع في فخ جشع التجار أو صاحب السيارة، مع التفاوض على الأسعار النهائية. التأكد من أن لوحة العدادات سليمة وجميع اللمبات ودرجة الحرارة. السيارة لابد وأن يكون لها توكيل معتمد ولها أوراق تثبت صيانتها في إحدى المراكز المعتمدة. يمكن الأستعانة بفني سيارات لفحص السيارة فهو لديه الخبرة الجيدة لمعرفة إذا كانت السيارة جاهزة للشراء. التأكد من سلامة الشاسيه وكفاءة الأجزاء الميكانيكية. فحص الصالون جيدا وسلامة التكيف وتوزيع الهواء بشكل جيد.

نصائح قبل شراء سيارة مستعملة

يمكنكم معرفة أهم أسعار الجديدة أيضاً في السوق السعودية وهذا من أختيار إعداد فريق ثقفني سعر هيونداي إلنترا 2021 و سعر تويوتا كورولا الجديدة و سعر نيسان صني في السعودية.

ارخص سيارات مستعملة في السعودية

سانستعرض أهم ارخص السيارات المستعملة في المملكة وأماكن بيعها:

سيارة رينو فلوينس موديل 2012 بواقع مبلغ 11.000 ريال في الرياض.

مرسيدس بنز أس موديل 2002 بواقع مبلغ 14.000 ريال في الرياض.

سيارة جيب موديل 2006 بواقع مبلغ 15.000 ريال في مكة المكرمة.

هيونداي آي 1.1 10 GL موديل 2013 بواقع مبلغ 10.000 ريال في البغدادية الغربية.

شيفروليه إبيكا موديل 2008 بواقع مبلغ 10.000 ريال في مشرفة.

نيسان ماكسيما موديل 20017 بواقع مبلغ 15.000 ريال في المرسلات.

توتيوتا يارس موديل 2008 3L SE بواقع مبلغ 15.000 ريال في الجُبيل.

فولفو أس موديل 2009 T6 بواقع مبلغ 10.000 ريال في الرياض.

سيارة دودج موديل 2008 Avenger بواقع مبلغ 14.000 ريال في الرياض.

تويوتا كامري موديل 2016 بواقع مبلغ 15.000 ريال في بني ملك.

سيارةفورد إكسبلور موديل 2006 بمبلغ 15.000 ريال في الرياض.

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