أفضل عروض توروس وتويوتا انوفا مستعمل نظيف للبيع في السعودية

أفضل عروض سيارات توروس وتويوتا انوفا مستعمل نظيف للبيع في السعودية، نستعرض معكم ضمن تغطيتنا لآخر عروض السيارات المستعملة في المملكة مجموعة مختارة من أبرز السيارات المتاحة للبيع، والتي عرضت مؤخرا للبيع بأسعار مقبولة نقدا وبالتقسيط في معارض شركة عبد اللطيف جميل في مدن الرياض وجدة والدمام، حيث نتناول في تقريرنا سيارات متنوعة تناسب كافة أذواق عشاق السيارات مثل فورد توروس وتويوتا انوفا وشيفروليه امبالا وهيونداي سوناتا، لذا دعونا لا نطيل عليكم ونتحدث معا عن السيارات المتاحة للبيع مع المواصفات والأسعار.

عروض توروس وتويوتا انوفا مستعمل عبد اللطيف جميل

فورد توروس 2020 مستعمل سوداء اللون فئة سيدان للبيع بسعر 117,300 ريال كاش أو تقسيط السيارة بقيمة شهرية 2,420 ريال، السيارة متواجدة في معرض الشركة بمدينة الرياض، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 2.00 لتر يعطي 240 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مع حساسات خلفية و4 وسائد هوائية، معدل استهلاك البنزين هو 15.90 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، وعداد السيارة يصل إلى ممشى 25 ألف كم.

متوفر سيارة تويوتا انوفا 2019 مستعمل بيضاء اللون فئة فان بوكس عدادها يصل إلى ممشى حوالي 50 ألف كم في معرض الشركة في جدة، ومتوفر أيضا تويوتا انوفا XLI 2017 مستعمل بيضاء اللون فئة فان بوكس عدادها يصل إلى ممشى حوالي 110 ألف كم في معرض الشركة بالرياض، انوفا ذات محرك دفع خلفي 4 سلندر سعته 2.70 لتر يعطي 164 حصان وقير أوتوماتيك مع حساسات خلفية و3 وسائد هوائية، ومعدل استهلاك البنزين هو 11.30 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، سعر تويوتا انوفا 2019 يبلغ 82,547 ريال بينما سعر تويوتا انوفا XLI 2017 يصل إلى 76,694 ريال نقداً.

شفروليه امبالا 2017 مستعمل فضية اللون فئة سيدان، محرك ذات نظام دفع جر أمامي 6 سلندر سعته 306 لتر يعطي 305 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وحساسات وكاميرا خلفية ووسائد هوائية، معدل استهلاك البنزين هو 8.2 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 115 ألف كم ومتواجدة في معرض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بجدة بسعر 66,700 ريال.

عروض هيونداي سوناتا مستعمل حالة ممتازة

متوفر في عروض السيارات المستعملة هيونداي سوناتا 2015 رمادية اللون فئة سيدان، السيارة متواجدة في معرض الرياض بسعر 38,525 ريال وعداد السيارة يصل إلى ممشى 110 ألف كم، وسيارة هيونداي سوناتا 2018 لونها فضي فئة سيدان في معرض الشركة بالدمام بسعر 63,250 ريال وعدادها يصل إلى ممشى 115 ألف كم، سوناتا ذات محرك دفع أمامي 4 سلندر يعطي 178 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي، تأتي سوناتا 2015 بدون حساسات خلفية مع 6 وسائد هوائية ومعدل استهلاك البنزين هو 12.20 كيلومتر لكل لتر استهلاك، بينما تأتي سوناتا 2018 أكثر توفيرا للوقود بمعدل استهلاك 13.20 كم لكل لتر مع حساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية.