سيارة بيجو 2008 الجديدة 2021 سعر ومواصفات السيارة، حيث تعتبر شركة بيجو من أكبر الشركات العملاقة في سوق السيارات، فشركة بيجو لها اسم كبير في سوق السيارات، منذ ظهور شركة بيجو في الأسواق استطاعت أن تصنع لنفسها شخصية مختلفة تميزها عن باقي شركات السيارات في الأسواق، كما استطاعت أن تصنع لنفسها جمهور كبير، والذي استطاعت جذبه عن طريق جودتها وأسعارها التي تتميز بهم في جميع الموديلات التي قامت بإطلاقهم في الأسواق عبر مختلف السنوات ، كما أنها استطاعت أن تواكب التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمر به العالم أجمع، فاستطاعت شركة بيجو تقديم عناصر التكنولوجيا التي تشعر السائق أنه يمتلك كل العناصر التي يحتاج إليها في سيارته، مع تصميم خارجي جذاب، ومن بين هذه الأنواع سيارة بيجو 2008 الجديدة 2021 والتي سنقوم في هذا المقال بتوضيح مواصفاتها وأسعارها .

سيارة بيجو 2008 الجديدة 2021 التصميم

تعتبر سيارة بيجو 2008 الجديدة من فئة الدفع الأمامي ذات طراز suv، وتمتلك السيارة أناقة كبيرة عن طريق الخطوط التي توجد في مقدمة السيارة وفي جوانب السيارة أيضا، ولديها شبكة أمامية بها خطوط من الكروم ذو اللون الأسود وتمتزج معها مصابيح جذابة من خلال الشبكة الأمامية مكونة تصميم انسيابي يلفت الانتباه .

السيارة لديها محرك 1200 سي سي تيربو لديه 3 أسطوانات .

وتتمتع السيارة بقدرة قد تصل إلى 130 حصان .

عزم الدوران للسيارة قد يصل إلي 230 نيوتن متر .

لدي السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي .

تتمتع السيارة بناقل حركة سداسي السرعة.

من الممكن أن تصبح سرعة السيارة 190 كم في الساعة الواحدة.

تعتبر سيارة بيجو 2008 الجديدة سيارة اقتصادية حيث انها تعمل علي توفير استهلاك البنزين .

يصل طول السيارة إلي 4300مم .

وعرض السيارة يصل إلي 1550 مم.

الارتفاع السيارة الكلي يصل إلي 1550 مم .

تتمتع السيارة بحقيبة خلفية تصل سعتها إلي434 لتر، وبها تجويف بالأسفل ليسهل علي حمل الحقيبة العديد من الأغراض .

يتوفر بالسيارة جنوط مقاس 16 انش .

توفر السيارة مثبت للسرعة ليعمل علي تحديد أقصي سرعة للسيارة .

توفر السيارة نظام التحكم بعجلة القيادة بالعديد من الخصائص .

تحتوي السيارة علي مصابيح أمامية تعمل بنظام الهالوجين ويعمل علي توفير إضاءة نهارية متميزة.

محرك سيارة بيجو 2008 الجديدةمواصفات سيارة بيجو 2008 الجديدة2021مميزات السيارةسعر سيارة بيجو 2008 الجديدة 2021

سيارة بيجو 2008 الجديدة تم تنزيلها في الأسواق بثلاث فئات وتبدأ سعرها من 340.000 جنيه وتصل أعلي فئة إلي 400.000 جنيه .