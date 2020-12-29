حملة إطلاق سيارة باناميرا تحتفي بالنماذج النسائية الرائدة تحت وسم #DriveDefinesHer

احتفالاً بطرح أحدث نسخة من سيارة باناميرا في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة ملهمة لدعم المرأة تحت وسم #DriveDefinesHer، حيث عقدت العلامة التجارية شراكات مع مجموعة مختارة من النساء الملهمات والرائدات من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت من أجل دعم القيادات النسائية في منطقة الخليج والاحتفاء بإصرارهن على النجاح.

وتماشياً مع شعار الحملة (Drive Defines Us) "القيادة تميزنا"، نشرت بورشه مجموعة من القصص الفريدة والملهمة لنساء طموحات، حققن نجاحات كبيرة في مجال عملهن.

وتسلط الحملة الضوء على إنجازاتهن بهدف تشجيع النساء الأخريات في الشرق الأوسط على مواصلة السعي لتحقيق النجاح في المهن التي يهيمن عليها الرجال. وتتمحور الحملة حول التزام بورشه بتطوير القيادات النسائية داخل الشركة وخارجها، حيث تعتبر الشركة داعماً نشطاً للمواهب النسائية الرائدة.

وتشغل النساء أكثر من 30% من الوظائف داخل بورشه عبر مجموعة متنوعة من المستويات الوظيفية، والتي تتضمن مناصب في الإدارة العليا، وهو قطاع يهيمن عليه الرجال بشكل كبير.

وقال الدكتور مانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: "تركز الحملة على الاحتفاء بإنجازات مجموعة من أكثر النساء طموحاً وإلهاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجميعهن رائدات في مجالات عملهن ويمهدن الطريق للجيل المقبل من النساء ليحذو حذوهن. ونأمل من خلال نشر هذه القصص والاحتفاء بها، في إلهام الشابات للسعي نحو تحقيق أحلامهن والمسار المهني الذي يخترنه، حتى لو كانت ضمن قطاع يهيمن عليه الرجال".

وتشارك في الحملة من شركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا نفسها، شروق زينل مدير الشؤون القانونية والامتثال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيلين فهر رئيس منطقة إفريقيا. وُلدت شروق زينل ونشأت في دبي في دولة الإمارات، وهي أول إماراتية تنضم لفريق المدراء في الشركة، وقد حصلت سابقاً على منحة دراسية كاملة لإنجازاتها الأكاديمية والمهنية من قبل صاحب السمو حاكم دبي. أما أيلين، فقد انضمت الألمانية المولد إلى شركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2020 وتتولى أحد أعلى المناصب في مكتبها الإقليمي.

كما تشارك في الحملة نايلة الخاجة، أول مخرجة ومنتجة أفلام إماراتية. وتعتبر دوافعها نحو النجاح، إلى جانب تضحياتها خلال مسيرتها المهنية، حافزاً لسرد قصتها من خلال صناعة الأفلام. وترى نايلة أنها الآن في وضع متميز، حيث ينظر إليها الناس كقدوة، وهي مسؤولية تستمتع بها لأنها تعمل على قيادة الجيل القادم من مخرجات الأفلام العربيات.

وقالت نايلة في سياق حديثها عن شراكتها مع بورشه: "كانت المشاركة في هذه الحملة تجربة لا تُنسى، فقد كان العمل جنباً إلى جنب مع سيدات رائدات أخريات ملهماً للغاية ومنحني شعوراً لن أنساه أبداً".

كما تشارك في حملة بورشه أيضاً أضوى الدخيل من السعودية، حيث تعتبر صاحبة الـ 28 عاماً واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في المملكة، وهي رائدة أعمال حققت بالفعل قائمة طويلة من الإنجازات الرائعة خلال حياتها المهنية التي بدأت منذ 13 عاماً. وتعيد أضوى الدخيل تجسيد صورة المرأة السعودية الشابة، حيث تنقلت بين مجالات عديدة، من العمل في تداول الفوركس إلى التأليف، ومن الموسيقي إلى الطيران، ومن بطلة إسكواش إلى مصممة مجوهرات.

وتعتبر هند المتروك، المهندسة المعمارية الكويتية ومالكة شركة التصميم Studio Toggle، المرأة الخامسة والأخيرة التي تشارك في الحملة. وسريعاً ما اشتهرت هند المتروك كرائدة حقيقية في عالم الهندسة المعمارية وحصلت على جائزة "أفضل المهندسين الشباب في العام" في حفل توزيع جوائز العمارة في الشرق الأوسط.

وقالت هند في الحديث عن تطلعاتها: "التصميم قوي للغاية، حيث يستطيع تغيير المفاهيم وإلهام الأشخاص. وأريد نشر قصتي من أجل إلهام الجيل القادم من النساء الشابات، ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم".

وتعتبر باناميرا الجديدة، المقرر طرحها في الأشهر القادمة، السيارة الشريكة لحملة (#DriveDefinesHer) "القيادة تميزها". وتوفر أحدث نسخة من سيارة الصالون الرياضية أعلى أداء في فئتها، إلى جانب الراحة الفائقة ونظام التحكم في الشاسيه مع التصميم الرياضي الأكثر جرأة. وتوفر سيارة باناميرا توربو S الجديدة أفضل أداء في فئتها، حيث تأتي مجهزة بمحرك تبلغ استطاعته 630 حصان متري، ما يمدها باستطاعة أكبر بمقدار 80 حصان متري وعزم دوران أكبر بمقدار 50 نيوتن متر من طراز توربو السابق المجهز بمحرك احتراق. ويتسارع طراز توربو S في وضع القيادة Sport Plus، من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثانية فقط.