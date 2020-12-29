سيارات لينكون في السينما

من النادر أن تصبح السيارة نجمة سينمائية في حد ذاتها، ولكن في بعض الأحيان، تترك السيارات الفاخرة بصماتها في الأفلام، كما هو الحال مع سيارات لينكون التي لعبت دور البطولة منذ ظهور التلفزيون الملون في الستينيات.

اطلعوا على إحدى الأفلام المفضلة لدى لينكون، والتي تمتد لعقود من الزمن، وتشمل أنواع الكوميديا والتشويق والرعب والمسلسلات التي تستحق المشاهدة.

The Hangover Part III (2013)

بعد ظهور سيارة لينكون تاون كار 2003 بدور بسيط في فيلم The Hangover Part I، لم يكن من المفاجئ رؤية ليموزين لينكون في لاس فيغاس، ومن ثم ظهور السيارة في مقدمة ومركز مطاردات السيارات التي امتدت لوقت طويل في الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشيقة. ولأن معظم الفيلم تم تصويره على الطريق مع ثلاثة من أبطال الفيلم وهم يتنقلون بسيارة لينكون، كانت السيارة الأبرز بلا شك دوت الخليج سيارة تاون كار. وحصدت الثلاثية الكوميدية أكثر من 1.4 مليار دولار من مبيعات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم بميزانية إجمالية لثلاثة أفلام بلغت 218 مليون دولار>

Hit and Run (2012)

من يعرف أهمية جودة السيارة أكثر من السائق الهارب؟ لينكون كونتيننتال الكلاسيكية 1967 التي تصدرت ملصق هذا الفيلم الكوميدي الشهير لعام 2012، والتي ظهرت بمشاهد طويلة مع الزوج والزوجة داكس شيبارد وكريستين بيل، دوت الخليج في الواقع مُلك للممثل الرئيسي شيبرد. ومعظم السيارات التي تظهر في الفيلم دوت الخليج ملك لشيبارد أيضاً. وباعتبار الفيلم من إنتاج مستقل وبدون إشراف من الاستوديو، قام الممثل الرئيسي من ميشيغان بأداء مشاهد القيادة الخطرة بنفسه. وكان الفيلم من بطولة شيبارد حيث كتبه وأنتجه وأخرجه بنفسه، وحصد عائد إجمالي قارب 17 مليون دولار من ميزانية 2 مليون دولار.

The Lincoln Lawyer (2011)

أثبت ماثيو ماكونهي المتميز والحائز على جائزة الأوسكار أن سيارة لينكون دوت الخليج أكثر من مجرد وسيلة للنقل، حيث كانت سيارة تاون كار 1986 دوت الخليج مكان عمله في الفيلم. واستناداً إلى سلسلة الكتب، فإن ولع الشخصية الرئيسية ميكي هالر للعمل من المقعد الخلفي لسيارته لينكون ضمن ظهور السيارة الفاخرة بموقع متميز من القصة المشوقة والتي تروي لنا كيف يبدأ محامي الدفاع هالر في الاعتقاد بأن موكله مذنب بأكثر من جريمة واحدة. وتماشياً مع مكانة لينكون الحصرية، يتمتع ماكونهي سفير لينكون الواقعي في الولايات المتحدة بحياة عمل خيالية مع سائق للسيارة طوال الفيلم. ولرؤية لقطات إضافية لسيارة ليموزين لينكون تاون كار موديل عام 1988، اطلعوا على النسخة الجديدة لعام 2004 من فيلم Alfie بطولة جود لو المرشح لجائزة الأوسكار لمرتين.

The Car (1977)

فيلم كلاسيكي آخر، وسيارة كونتيننتال أخرى. لم تشكل سيارة أخرى جزء لا يتجزأ من قصة مثل سيارة لينكون كونتيننتال مارك الثالثة 1971 في فيلم The Car، والذي يُعتقد أنه كلف 84 ألف دولار، وتم تصنيع أربع سيارات لينكون مميزة خصيصاً للفيلم. وتم استخدام أحدها للقطات المقربة، وللأسف تم تدمير اثنين أثناء الإنتاج، وبقيت واحدة حتى الآن ويملكها أحد هواة جمع التحف الفنية.

*Bonus TV Appearance: Batman (1966-1968)

لنعد بالزمن إلى الوراء قليلاً، وقبل بوقت طويل من ولادة باتمان الجديد روبرت باتينسون، ظهر آدم ويست في دور بروس واين ونظيره باتمان، وهما يتجولان في شوارع جوثام في سيارة فورد النموذجية، لينكون فوتورا - المعروفة باسم باتموبيل. والتي كانت مملوكة لجامع السيارات الشهير جورج باريس حتى عام 2013، عندما بيعت مقابل 4.62 مليون دولار، وهو ليس ربحاً سيئاً مقارنةً بالدولار الواحد الذي دفعه لشركة فورد مقابل السيارة آنذاك. وكان المسلسل التلفزيوني المكون من ثلاثة مواسم و120 حلقة مشهوراً بشكل خاص لترويجه لأهمية استخدام أحزمة الأمان.