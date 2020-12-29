أرخص أسعار سيارات رنج روفر ولاند روفر مستعمل في حراج السيارات المستعملة بالسعودية، يفضل معظم عشاق السيارات في الوطن العربي وخاصة فئة الشباب الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم سيارات رنج روفر، ولكن بسبب سعرها العالي إلى حد كبير تقف أحلام البعض عند مجرد تصفح إمكانيات وسعر السيارة، ويلجأ البعض الآخر إلى محاولة البحث عن سيارة رانج روفر مستعملة سعرها مقبول وحالتها جيدة، اليوم اختصرنا لك الوقت في تصفح مواقع السيارات المستعملة في السعودية وقمنا بتجميع قائمة بأفضل وأرخص سيارات رنج روفر ولاند روفر في حراج السيارات المستعملة، لا تذهب بعيدا فسوف تجد في تقريرنا سيارات رانج روفر ايفوك، رانج روفر سبورت، ورانج روفر اوتوبيوجرافي، لاند روفر ديسكفوري سبورت، ولاند روفر LR4.

أرخص عروض حراج سيارات رانج روفر

ضمن تغطيتنا المستمرة لأحدث عروض حراج السيارات المستعملة وبخصوص تقريرنا اليوم عن سيارات رانج روفر ولاند روفر، متوفر الآن سيارة رنج روفر سبورت أوتوبيوجرافي 2019 أوتوماتيك بيضاء اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 125.000 كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 475.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة رانج روفر سبورت Sport HST 2016 بمواصفات خاصة قير أوتوماتيك سوداء اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 60.000 كم فقط وتتواجد أيضا في حراج الرياض بسعر 300.000 ريال سعودي.

تتوفر أيضا سيارة رانج روفر أوتوبيوجرافي 2014 أوتوماتيك حمراء اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 80.000 كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 188 ألف ريال سعودي، كما تتوفر سيارة رانج روفر HSE 2011 أوتوماتيك بيضاء اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم ويبلغ سعرها 60.000 ريال سعودي وتتواجد في حراج جدة.

متوفر أيضا في آخر عروض رنج روفر مستعمل، سيارة رانج روفر سبورت 2015 أوتوماتيك سوداء اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 90.000 كم وتتواجد في حراج القصيم بسعر 180.500 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة رانج روفر إيفوك أوتوماتيك 2015 زرقاء اللون في حراج القصيم بسعر 124.000 ريال، تجاوز عداد السيارة 105.000 كم وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

سيارات لاندروفر مستعمل للبيع في السعودية

في أحدث عروض سيارات لاند روفر في حراج السيارات المستعملة، توافرت سيارة لاندروفر ديسكفري سبورت 2015 أوتوماتيك رمادية اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 90.000 كم وتتواجد لدى حراج الخبر بسعر 105.000 ريال سعودي، وتوافرت أيضا سيارة لاند روفر LR4 2012 أوتوماتيك مستعمل وارد سعودي لونها أبيض، عداد السيارة 138 ألف كم ويبلغ سعرها 75 ألف ريال ومتاحة لدى معرض ماس الشرقية للسيارات.