تسريب صور الموديل الجديد من سيارة Grand Cherokee

سيارات Grand Cherokee واحدة من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم، لم تتخلى عنها Jeep بسبب نجاحها في الأسواق وشهرتها العالمية، وعملت الشركة على تطويرها تباعا، ويبدوا أن نماذجها الجديدة ستحمل العديد من صفات التطور والحداثة.

Jeep تستعد لطرح Grand Cherokee الجديدى

انتشرت أخيرا على صفحات السيارات ومواقع التواصل، صورا مسربة للنماذج الجديدة من جراند شيروكي، التي ستأتي بهياكل أكبر بقليل من نماذجGrand Cherokee الأخيرة، كما حمل تصميمها الخارجي على العديد من التعديلات، طالت الواجهة الأمامية وشكل المصابيح.

جراند شيروكي الجديدة، ستبنى على منصات Giorgio المعدلة التي اعتمدت في سيارات Alfa Romeo Giulia و Stelvioوأدخل عليها بعض التعديلات لتصبح أكثر متانة وتناسب الحركة على الطرق الوعرة.

مقصورة جديدة متطورة في جراند شيروكي

أما مقصورة النماذج الجديدة من سيارات جيب، فستختلف عن Grand Cherokee الحالية بشكل كبير، إذ ستصبح الشاشة اللمسية فيها أكبر وتأتي بشكل مائل في منتصف واجهة القيادة، كما سيصبح ناقل الحركة على شكل زر دائري كبير، بالإضافة إلى وجود شاشة أخرى أمام السائق كلوحة عدادات رقمية.

محركات Grand Cherokee الجديدة

وستحصل المركبة على نوعين من المحركات، محركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.6 ليتر، ومحركات بـ 8 أسطوانات بسعة 5.7 ليتر، ويتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.