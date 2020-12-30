أغلى وأسرع 4 سيارات بوغاتي BUGATTI في العالم 2021 مواصفات رهيبة وسرعة خارقة

أغلى وأسرع سيارات بوغاتي BUGATTI في العالم 2021 سوف تصدمك بمواصفاتها الرهيبة وسرعتها الخارقة، ومع أن بداية اختراع السيارات كان هدفه الأساسي هو وجود آلة تساعد الجميع في الوصول من مكان لأخر بشكل أسرع، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت أداة للتباهي لتعكس من خلالها المستوي الاجتماعي لصاحبها أكثر من كونها سيارة، ومن المعروف أن أرخص سيارة في العالم هي تاتا ناناو وسعرها 2000 دولار فقط ، ولكن أغلى سيارة بوغاتي في العالم قادرة على شراء 9500 سيارة تاتا ناناو، فتابعنا في هذا الموضوع لتعرف الإمكانيات المذهلة والسعر الخرافي لتلك السيارات، فسوف نستعرض معك أغلى 4 سيارات بوغاتي 2021 كل منها يعتبر بمثابة ثروة طائلة.

أغلى وأسرع 4 سيارات بوغاتي في العالم 2021

في المرتبة الرابعة تأتي سيارة BUGATTI CHIRON SUPER SPORT 300، وهذه السيارة غنية عن التعريف حيث أصبحت رمز السرعة من خلال مُحرك 16 سلندر بسعة 8000 cc وعدد 4 تربو يمنحك 1500 حصان، حيث تستطيع الانطلاق من سرعة 0 حتى 100 كم خلال 2.5 ثانية فقط، كما تصل إلى سرعة 420 كم خلال 32 ثانية، كما تستطيع السيارة للوصول لسرعة 490 كم لكل ساعة لذا فهي تُعد أسرع سيارة على الإطلاق حتى الآن، ويتم عرض السيارة بمبلغ 3 ملايين و900 ألف دولار ولا يوجد منها سوى ثلاثون سيارة فقط حول العالم.

في المرتبة الثالثة في قائمة أغلى سيارات بوغاتي تأتي سيارة BUGGATI DIVO، السيارة ذات تصميم رياضي انسيابي رائع مع عجلات أخف واحتكاك أقل مع الهواء، ولكنها تحتوي على نفس مُحرك الشيرون ستة عشر سلندر بسعة 8000 سي سي وعدد 4 تربو يمنحك ألف وخمسمائة حصان، ويتم عرض السيارة بسعر 5 ملايين و 800 ألف دولار ولا يوجد منها سوى أربعون نسخة فقط حول العالم.

في المرتبة الثانية تأتي سيارة BUGATTI CENTODIECI، ولكن في الحقيقة أن سعر سيارة BUGGATI DIVO هو تقريبا نصف سعر سيارة CENTODIECI، وعلى الرغم من أنها تمتلك نفس المُحرك ونفس القوة ولكن بوغاتي CENTODIECI أسرع بجزئين من الثانية فقط؛ ويرجع ذلك لتصميمها المختلف، ولا يوجد منها سوى 10 نسخ فقط حول العالم، يتم عرض السيارة بسعر 9 مليون دولار أي بقيمة 375 سيارة تويوتا بريوس.

نحتل سيارة BUGATTI LA VOITURE NOIRE المرتبة الأولى في قائمة أغلى السيارات في العالم، إصدار بوجاتي هذه المرة يُعتبر هو الأغلى على الإطلاق حيث تم تصنيع السيارة من الكربون فايبر بالإضافة إلى شاسيه أكثر متانة ، وعن المواصفات فهي نفس المواصفات التي تُقدمها بوغاتي شيرون، ولكن ما عرفناه أن نسخة وحية منها يُعتبر بمثابة فتح شهية لمهتمي السيارات في العالم فما بالك بأن تكون من بوجاتي، وقد تم عرض السيارة بسعر 19 مليون دولار.