أخر عروض تمويل سيارات 2021 وأرخصها بدون تحويل راتب وبدون دفعة أولى

عروض تمويل سيارات بدون تحويل مرتب، حيث تتنافس شركات تمويل السيارات والبنوك على عرض أسعار جيدة، تحقق رضاء المتسوقين من هذه السلعة، التي تقدر حجم استثمارها بمليارات الريالات، ولأن كل شركة تريد أن تجعل معظم مبيعات السيارات بواسطتها، فإنها تعمد الى التواصل على مصنعي السيارات، وابرام صفقات ضخمة أول بأول لكي تساعدهم في تخصيص عروض أكثر راحة وملائمة للعملاء، ومن جانب أخر تعمل شركات بيع السيارات على محاولة الوصول لاتفاقيات تمويل مع كبرى بنوك ومصارف المملكة، لإغراء مشتري العربات على شراء أو استبدال سياراتهم وتجديدها، ونلاحظ أن السوق السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للسيارات، وفي بعض الأحيان يلجئ العميل نفسه إلى طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وقد يصل مبلغ الإقراض الى مليون ونصف ريال سعودي، وبالطبع توجد نسبة من مبلغ التمويل، وتسمى عمليات تمويل السيارات بالمرابحة في الإسلام، اذا أن هناك لجنة شرعية مختصة بهذا الأمر، وهي التي تضع قوانين وشروط القرض وتحدد عمليات البنك الخاصة به.تمويل تويوتا عروض نهاية العام
|اسم السيارة
|سعر السيارة يبدأ من
|القسط الشهري يبدأ ب
|تويوتا ياريس
|45,900
|874
|تويوتا أفانزا
|57,800
|1277
|توييوتا راش
|62,600
|1307
|تويوتا كورولا
|64,600
|1246
|تويوتا كامري
|83.800
|1816
|تويوتا انوفا
|87,600
|1,828
|تويوتا راف فور
|89,500
|1,977
|تويوتا C-HR
|92,600
|2,009
|تويوتا هايس
|93,800
|2,072
|تويوتا فورتشنر
|101,000
|2,108
|تويوتا أفالون
|118,000
|2,606
|تويوتا هايلكس
|67,600
|1,493
|تيويتا هايلاندر
|126,000
|2,673
|تيوتا برادو
|130,900
|2,891
|تويوتا اف جي كروزر
|127,800
|2,823
|تويوتا جرانفيا
|176,800
|3,684
|تويوتا لاندكروزر صالون
|180,300
|3982
|تويوتا سوبرا
|175,400
|4289
تقسيط فورد الناغي السعودية
|السيارة
|سعر سيارات فورد 2021
|القسط الشهري لفورد
|Ford Figo
|39,999
|693
|Ford Escort
|59,999
|1,039
|Ford Ranger
|79,925
|79,925
|Ford Taurus
|117,415
|2,033
|Ford Edge
|125,999
|2,059
|Ford Expedition
|172,385
|2,682
|Ford Explorer
|156,400
|2,251
|Ford F-150
|189,999
|2,319
|Ford mustang
|206,800
|3,115
|Ford F-150 Raptor
|295,400
|5,115
|سعر سيارات كيا
|تقسيط سيارات كيا
|Kia K900
|185,800
|3,446
|Kia K5
|90,330
|1,675
|Kia Sportage
|71,700
|1,330
|Kia Picanto
|42,900
|796
|Kia Pegas
|39,500
|733
|Kia Stinger
|176,000
|3,264
|Kia Carnival
|104,000
|1,929
|Kia Sorento
|90,400
|1,677
|Kia Cerato
|59,900
|1,111
|Kia Rio
|48,300
|896
|Kia Cadenza
|96,900
|1,797
|Kia Niro
|100,737
|Kia Optima
|75,100
|1,393
|Kia Soul
|68,600
|1,272
|Kia Seltos
|65,500
|1,215
|Kia Rio hatchback
|49,400
|916
|Kia Telluride
|119,100
|2,209
|أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر
|تمويل سيارات شهري
|Mitsubishi ASX
|85,355
|1,359
|Mitsubishi L200
|65,299
|1,040
|Mitsubishi Outlander
|91,335
|1,454
|Mitsubishi Montero
|115,600
|1,840
|Mitsubishi Attrage
|36,824
|587
|Mitsubishi Space Star
|43,725
|Mitsubishi Eclipse Cross
|86,850
|1,383
|Mitsubishi Pajero
|110,000
|1,751
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