الارشيف / سيارات ومحركات

أخر عروض تمويل سيارات 2021 وأرخصها بدون تحويل راتب وبدون دفعة أولى

0 نشر
أحمد سلطان 0 تبليغ

عروض تمويل سيارات بدون تحويل مرتب، حيث تتنافس شركات تمويل السيارات والبنوك على عرض أسعار جيدة، تحقق رضاء المتسوقين من هذه السلعة، التي تقدر حجم استثمارها بمليارات الريالات، ولأن كل شركة تريد أن تجعل معظم مبيعات السيارات بواسطتها، فإنها تعمد الى التواصل على مصنعي السيارات، وابرام صفقات ضخمة أول بأول لكي تساعدهم في تخصيص عروض أكثر راحة وملائمة للعملاء، ومن جانب أخر تعمل شركات بيع السيارات على محاولة الوصول لاتفاقيات تمويل مع كبرى بنوك ومصارف المملكة، لإغراء مشتري العربات على شراء أو استبدال سياراتهم وتجديدها، ونلاحظ أن السوق السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للسيارات، وفي بعض الأحيان يلجئ العميل نفسه إلى طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وقد يصل مبلغ الإقراض الى مليون ونصف ريال سعودي، وبالطبع توجد نسبة من مبلغ التمويل، وتسمى عمليات تمويل السيارات بالمرابحة في الإسلام، اذا أن هناك لجنة شرعية مختصة بهذا الأمر، وهي التي تضع قوانين وشروط القرض وتحدد عمليات البنك الخاصة به.

تمويل تويوتا عروض نهاية العام
اسم السيارة سعر السيارة يبدأ من القسط الشهري يبدأ ب
تويوتا ياريس 45,900 874
تويوتا أفانزا 57,800 1277
توييوتا راش 62,600 1307
تويوتا كورولا 64,600 1246
تويوتا كامري 83.800 1816
تويوتا انوفا 87,600 1,828
تويوتا راف فور 89,500 1,977
تويوتا C-HR 92,600 2,009
تويوتا هايس 93,800 2,072
تويوتا فورتشنر 101,000 2,108
تويوتا أفالون 118,000 2,606
تويوتا هايلكس 67,600 1,493
تيويتا هايلاندر 126,000 2,673
تيوتا برادو 130,900 2,891
تويوتا اف جي كروزر 127,800 2,823
تويوتا جرانفيا 176,800 3,684
تويوتا لاندكروزر صالون 180,300 3982
تويوتا سوبرا 175,400 4289

 

 

تقسيط فورد الناغي السعودية

 

السيارة سعر سيارات فورد 2021 القسط الشهري لفورد
Ford Figo 39,999 693
Ford Escort 59,999 1,039
Ford Ranger 79,925 79,925
Ford Taurus 117,415 2,033
Ford Edge 125,999 2,059
Ford Expedition 172,385 2,682
Ford Explorer 156,400 2,251
Ford F-150 189,999 2,319
Ford mustang 206,800 3,115
Ford F-150 Raptor 295,400 5,115
عروض سيارات كيا للتقسيط
سعر سيارات كيا تقسيط سيارات كيا
Kia K900 185,800 3,446
Kia K5 90,330 1,675
Kia Sportage 71,700 1,330
Kia Picanto 42,900 796
Kia Pegas 39,500 733
Kia Stinger 176,000 3,264
Kia Carnival 104,000 1,929
Kia Sorento 90,400 1,677
Kia Cerato 59,900 1,111
Kia Rio 48,300 896
Kia Cadenza 96,900 1,797
Kia Niro 100,737
Kia Optima 75,100 1,393
Kia Soul 68,600 1,272
Kia Seltos 65,500 1,215
Kia Rio hatchback 49,400 916
Kia Telluride 119,100 2,209

التمويل الإيجاري لميتسوبيشي 2021

 

أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر تمويل سيارات شهري
Mitsubishi ASX 85,355 1,359
Mitsubishi L200 65,299 1,040
Mitsubishi Outlander 91,335 1,454
Mitsubishi Montero 115,600 1,840
Mitsubishi Attrage 36,824 587
Mitsubishi Space Star 43,725
Mitsubishi Eclipse Cross 86,850 1,383
Mitsubishi Pajero 110,000 1,751

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر عروض تمويل سيارات 2021 وأرخصها بدون تحويل راتب وبدون دفعة أولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا