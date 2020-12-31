حساس الأكسجين في السيارة وعلامات تدل علي وجود خلل به،حيث أدي التطور الهائل في عالم التكنولوجيا التي نعيش فيه الآن، إلي دخول السيارات عالم التكنولوجيا أيضا، مما أدي إلي اعتماد أغلب السيارات حاليا علي التكنولوجيا بشكل كبير، فأصبحت السيارات اليوم تعتمد علي أجهزة الاستشعار لكشف الأعطال، مما ينتج عنه تقليل نسبة تعرض السيارة للعطل، والحصول علي الاطمئنان والراحة أكثر عند قيادة السيارة والأمان بعدم حدوث أي عطل مفاجئ بالسيارة، لذا سنوضح لكم اليوم العلام التي تدل علي وجود خلل بحساس الأكسجين في السيارة .

حساس الأكسجين في السيارة

يعتبر جهاز استشعار الأكسجين في السيارة أو حساس الأكسجين بالسيارة من أكثر حساسات السيارة أهمية، حيث أن أهم مهمة يقوم بها حساس الأكسجين في السيارة هي تقليل نسبة استهلاك السيارة للوقود، لذا عند حدوث أي خلل به حتي ولو كان بسيط يؤدي ذلك إلي زيادة استهلاك السيارة للوقود وهوما يؤدي إلي حدوث ضرر بالغ علي السيارة، وزيادة كمية الوقود المستهلك.

من الممكن أن ينتج عن انتهاء العمر الافتراضي لحساس السيارة، أو الاستخدام الكثير للسيارة إلي حدوث خلل أو عطل أو حتي حدوث تلف بحساس الأكسجين في السيارة، مما ينتج عنه التوقف عن إرسال المعطيات للكمبيوتر، مما يؤدي إلي استهلاك كمبيوتر السيارة نسبة أكبر من الوقود لتفادي حدوث أي مشكلة بمحرك السيارة .

من أهم العلامات علي وجود خلل بحساس الأكسجين بالسيارة هو زيادة استهلاك السيارة للوقود .

من أحد أهم العلامات أيضا سماع صوت انفجار بسيط يخرج من مكان خروج عادم السيارة .

ضعف عزم محرك السيارة وهي من أهم العلامات التي تدل علي وجود خلل في حساس السيارة وهي من العلامات التي تشعر بها بسهولة عند قيادة السيارة.

حدوث اهتزازات في محرك السيارة وخشونة وتظهر عند تبطئ حركة السيارة، وهي من أهم العلامات علي وجود خلل في حساس الأكسجين بالسيارة .

علامات تدل علي وجود خلل بحساس الأكسجينوظيفة حساس الأكسجين بالسيارة

يقوم حساس الأكسجين بقياس نواتج الاحتراق بالسيارة بصورة دائمة، ويقو أيضا بحساب وقياس نسبة الهواء والوقود الناتجين عن عملية الاحتراق، وإرسال هذه القياسات إلي كمبيوتر السيارة، فيقوم الكمبيوتر بتعديل نسبة كلا من الهواء والوقود تبعا لظروف محرك السيارة.