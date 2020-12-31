أسعار ومواصفات وعروض سيارات تويوتا في السعودية ٢٠٢١ ، ماركة سيارة تويوتا تعد من أشهر وأفضل شركات صناعة السيارات في العالم، وقد قامت تويوتا بطرح مجموعة سيارات جديدة ومميزة لعام ٢٠٢١، ومنها بعض السيارات التي قد طرح منها شكل جديد ومحسن منها مثل، هايلوكس، وفورتنشر، وقد طرحت شركة تويوتا أيضاً موديل كورولا ذات محرك فريد الطراز ثلاثي الأسطوانات، وسنقدم لكم في هذا المقال بعض أسعار ومواصفات وعروض سيارات تويوتا الرائعة في دولة السعودية ٢٠٢١. أسعار ومواصفات وعروض سيارات تويوتا في السعودية ٢٠٢١ أسعار ومواصفات وعروض سيارات تويوتا في السعودية ٢٠٢١ مواصفات تويوتا كورولا٢٠٢١ صممت تويوتا كورولا ٢٠٢١ بنظام اوتوماتيك من الفئة الأولى وتصل للفئة الرابعة، وتتميز بمحرك 1600 سي سي ذات الأسطوانات الرباعية، وتتميز بعدد من وسائل الأمان للحفاظ على سلامة السائق أثناء حدوث حوادث الطرق.

وتتميز شكل تويوتا كورولا 2021 بشكل جميل وسلس وجذاب.

تتمتع نوع المحرك من الفئة الأولي للفئة الرابعة ب cyl و inline dohc مع vvt-i مزدوج.

تأتي سيارة كورولا مع محرك أسطوانة مضمنة، ذات 16 صمامdohc مع vvt-i مزدوج.

كورولا مع محرك أسطوانة مضمنة، ذات 16 صمامdohc مع vvt-i مزدوج. وتتميز كورولا ٢٠٢١ بخزان وقود سعته 50 لتر، مع نظام حقن، ووقود وناقل حركة CVT . سعر سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١ ٧٤,290 ألف ريال سعودي مواصفات تويوتا لاند كروز٢٠٢١ يتميز المحرك بسعة 5.7 لتر، وقوة دافعة V8توربو، وقوة المحرك 362 حصان.

تتميز لاند كروز بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، مع تجاوز يدوي

دفع رباعي مستمر، بأحمال خفيفة وثقيلة.

مقاسات وأبعاد الإطارات المطاطية 285 / 50.

تتميز بعجلات ألومنيوم قياس 20 إنش.

تتميز المصابيح الأمامية بنوعLED للشعاع المنخفض، والشعاع العالي.

تحتوي على مصابيح ضباب أمامية LED.

تتميز السيارة بشبك أمامي ذات اللون الرمادي والكروم. سعر وعروض سيارة تويوتا لاند كروز٢٠٢١ ٢٢٥٠٠٠ ألف ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١مواصفات تويوتا لاند كروز٢٠٢١سعر وعروض سيارة تويوتا لاند كروز٢٠٢١ لم يتم تحديد عروض واضحة ومستقرة حتى الآن في السوق السعودي، لكن يمكنك متابعة بنوك تقسيط السيارات لمعرفة المستجدات. وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم أسعار ومواصفات وعروض سيارات تويوتا في السعودية ٢٠٢١، وتعد سيارة تويوتا كرولا الجديدة ذات التصميم الجديد والفريد، وسيارة تويوتا لاند كروز ذات المحرك القوي والسريع في وقت واحد.

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