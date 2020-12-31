فولكس فاغن تطرح آي دي4 الكهربائية في الأسواق قريبا

ينتظر أن تطرح شركة فولكس فاغن الألمانية، سيارتها آي دي 4 الكهربائية في الأسواق الأسبوع القادم، وهو الأول من العام الجديد 2021، وفقا لتقارير صحفية نقلا عن مصادر الشركة.

آي دي4 الكهربائية في الأسواق الأسبوع القادم

سيارة آي دي4 الكهربائية دوت الخليج ثاني طراز من سلسلة السيارات الكهربائية الجديدة لفولكس فاغن (آي دي)، سيتم طرحها في مطلع يناير، وكانت فولكس فاغن تسعى إلى طرح هذه السيارة بحلول نهاية العام لتستأنف بها الشركة سلسلتها من سيارات آي دي الكهربائية الكاملة، وذلك بعد أن طرحت سيارتها آي دي3 في سبتمبر الماضي.

مجموعة فولكس فاكن ستطرح 70 طرازا من السيارات الكهربائية

الشركة الألمانية الشهيرة في عالم صناعة السيارات، لديها خطط لطرح أكثر من 70 طرازاً من السيارات الكهربائية الكاملة على المدى البعيد، سواء سيارات فولكس فاغن المباشرة، أو السيارات المنضوية تحت مجموعتها الكبرى مثل أودي وبورشه وسكودا وسيات.