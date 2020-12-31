أرخص وأضخم عروض تمويل سيارات بدون تحويل راتب ودفعة أولى

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عروض تمويل سيارات بدون تحويل راتب، اليوم الأخير في أفضل عروض التقسيط وما عليك غير انتهاز الفرصة قبل فوات الأوان، فنعرض عليكم مجموعة من أفضل السيارات المنتشرة في المملكة، والتي تخضع تحت بند التمويل الميسر، فعندما تحتاج إلى سيارة جديدة ، فمن المغري شراء أرخص سيارة يمكنك إيجاد عرض لها. طالما أن السيارة تنقلك من النقطة أ إلى النقطة ب ، فإن التفكير هذا الأفضل، ولكن الأمر عندما يتعلق في التفكير برفاهيات السيارة وقوة الأداء والتحكم، فالطبع هذا سيأخذك إلى عالم أخر، ولكن لا تقلق فنحن موجودون معك لنرشدك على أرخص عروض التمويل للسيارات.عروض سيارات تويوتا كورولا وياريس
لطالما اشتهرت شركة تويوتا بابتكار سيارات عالية الجودة ، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار بعض جهود الشركات الأخرى فالفترة الأخيرة كانت أكثر نجاحًا من غيرها. عندما تبيع الشركة 200 مليون سيارة ، لا بد أن تكون المفضلة من الملايين، عندما يتعلق الأمر بسيارة تحقق أفضل أداء وممتعة في القيادة وعملية بما يكفي لتستمر حتى يصبح أحفادك مستعدين للجلوس خلف عجلة القيادة ، ستكون تويوتا هي الخيار الأنسب إليك، لذلك يمكنك بالبحث عن عروض تقسيط سيارات تويوتا الذي يقدمها عبداللطيف جميل.
|موديل تويوتا كورولا
|القسط الشهري
|XLE 2021 مطور 1.5 بفتحة سقف
|1,472 ريال
|2021 XLE مطور 1.5
|1,400
|كورولا 2021 XLE 1.5
|1,320
وهذا جدول أخر لعروض تويوتا ياريس موديل 2021
|يارس 2021 واي 1.5
|1,040 ريال
|يارس 2021 Y FLT 1.5
|1,029
عروض كيا الجبر لتمويل سيارات 2021 سبورتاج و سيراتو
|sportage 2021 1.6L EX 2WD
|1,333 ريال هذا العرض بدفعة أولى 8,498
|sportage 2021 2.4L LX 4WD
|1,349 ريال هذا العرض بدفعة أولى 8,600
|sportage 2021 2.0L LX 2WD
|1,200 ريال هذا العرض بدفعة أولى 7,634
|kia cerato 2021 LX 1.6L
|1,018 ريال الدفعة الأولى 6,460 ريال
|kia cerato
|906 ريال الدفعة الأولى 5,740 ريال
عروض كيا من عبداللطيف جميل
|اسم السيارة
|القسط الشهري
|Sportage 2021 LX
|1,540 ريال
|Kia Seltos 2021 LX
|1,338
|Kia Cerato 2021 L 1.6L
|1,214
|Kia Pegas 2021 LX
|844 ريال سعودي
عروض ميتسوبيشي من العيسائي
أطلقت العيسائي للسيارات عرض تمويل سيارات بدون تحويل راتب على سيارة ميتسوبيشي 2020 السعودية من 21 أكتوبر 2020 إلى 1 يناير 2021. السيارات المشمولة بالعرض هي ميتسوبيشي ASX 2020 STD ، ميتسوبيشي إكليبس كروس 2020 1.5 GLX CVT ML ، ميتسوبيشي أوتلاندر 2020 2.4 GLX 4×4 7S CVT LL ، وميتسوبيشي باجيرو 2020 3.5 GLS 7S AT HL، هذا العرض مقدم بالتعاون مع مصرف الراجحي الذي يقدم خدمات التمويل يمكنك اختيار السيارة الأنسب لك وملء استمارة التقسيط ثم إرسالها مباشرة إلى العيسائي للسيارات ومصرف الراجحي وبعد ذلك سيقومون بالتواصل معك في أقرب وقت ممكن لإبلاغك بالخطوة التالية لإتمام عملية التمويل.
|تقسيط السيارات بدون دفعة أولى
|Mitsubishi pajero 2020 3.5 GLS 7S AT HL
|1,584
|Mitsubishi Autlander 2020 2.4 GLX 4×4 7S
|1,162
|Mitsubishi Eclipse Cross 2020 1.5 GLX CVT ML
|1,112
|Mitsubishi ASX 2020 STD
|1,016
استفد بشكل كامل من أحدث عروض فورد التي يقدمها الناغي في المملكة العربية السعودية (سوق السيارات الأكثر تنظيماً في البلاد). يقدم جميع التجار والوكلاء خصومات حصرية وأفضل العروض على سيارات فورد لمساعدتك في تحقيق أحلامك في أقصر وقت سيارة. استمتع بعروض فورد على السيارات الجديدة والمستعملة في الرياض وجدة والدمام والمملكة بأكملها ، تابعنا في هذا المقال لعرض لك أحدث عروض وصفقات فورد للعثور على أفضل الصفقات التي تناسبك وتناسب ميزانيتك ، وخاصة إذا كنت تبحث عن تمويل ودفعات أقساط للسيارات التالية ، فيصبح لك خيارات ، بالإضافة إلى حزمة برامج التقسيط Ford الجديدة.
يتم تقديم هذا العرض بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي الذي يقدم خدمات التمويل ، حيث يمكنك اختيار السيارة الأنسب لك وتعبئة نموذج التقسيط ثم إرسالها مباشرة إلى شركة فورد الناغي والبنك السعودي الفرنسي ، وبعد ذلك سيقومون بذلك في أقرب وقت ممكن الاتصال بك لإبلاغك بالخطوات التالية لإتمام عملية التمويل.
|Ford Taurus 2021 Ambiente
|1,856
|Ford Explorer 2020 BASE
|2,212
|Ford Edge 2020 Ambiente
|1,837
|Ford Expedition 2020 XLT 4X2
|2,420
|Ford Ranger 2020 4×2 Diesel Ghumaratin
|69,500 عرض شراء فقط
|Ford Taurus 2020 Ambiente
|102,100 عرض شراء فقط
لا تنسى أنه يمكنك طلب تمويل شخصي 500 ألف ريال سعودي وعروض أخرى للمتقاعدين وللنساء.
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