تويوتا لاند كروزر 2021 مواصفاتها ومزاياها الداخلية والخارجية

تويوتا لاند كروزر 2021 تم وصول الدفعة الأولي من السيارة الفخمة والقوية والمتعارف عليها منذ سنوات عديدة إلي دول الخليج ومتاحة للشراء لكل عشاق هذه السيارة الرائعة لاند كروزر المتميزة في صلابة هيكلها الخارجي في الموديلات السابقة تزداد الآن في الموديل الحديث لعام 2021 والتي طرحتها الشركة المصنعة بالتكنولوجيا اليابانية تويوتا لاند كروزر تم طرحها بألوان عديدة تصل إلي سبعة ألوان مميزة مما يتيح لراغبي شراء هذه السيارة بأن يختاروا اللون المفضل لديهم ، جيب لاندكروزر والمتميزة بارتفاعها عن الأرض بمسافة معينه تجعل القيادة ممتعة بخلاف السيارات الأخرى وهذا يجعل منها ميزة الصلابة والارتكاز علي الأرض أثناء القيادة والمعروف عن سيارة لاند كروزر أيضاً بأنه لها أطارات عريضة والمعروف عن هذه الميزة أنها تساعد السيارة في اتزانها بشكل قوي علي الأرض أيضاً أثناء القيادة ، وكان في السنوات الماضية في سوق حراج السيارات تويوتا لاند كروزر لموديلاتها السابقة دور في عرض هذه السيارة للموديلات السابقة لهذا العام مما جعل لها رواج كبير داخل دول الخليج ومن ضمن هذه الموديلات السابقة كانت لاندكروزر 2020 حراج يسوقها داخل السوق الخاص بالسيارات التي مضي عليها عاماً واليوم سنتعرف علي ما يخص الموديل الجديد 2021 .

في حالة شراءك لهذه السيارة الفخمة ستكون متفرداً دائماً وذلك لأن السيارة ذات تصميم ضخم تلاحظ به أناقة وقوة السيارة ذات الدفع الرباعي والذي يميز هذه السيارة بقوتها . طرحت هذه السيارة بتكنولوجيا الحساسات في المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية التي تساعد قائدها بأن يرصد أي عوائق قد تعوق هذه السيارة في الطريق أثناء القيادة والتي توضح لقائدها بأن يتحاشاها . في هذه السيارة أيضاً مميزات خاصة باستقرارها وقوتها الفائقة التي تبعث السعادة داخل نفوس قائديها وذلك لانقياد هذه السيارة بشكل ديناميكي والراحة أثناء الرحلات المختلفة . تحتوي هذه السيارة علي المصابيح الأمامية والتي تأتي بشكل متفرد والتي تعطي السيارة في المنطقة الأمامية مزيداً ظاهراً من الجمال وأيضاً وأناقة فائقة وزيادة في التألق . تأتي الإطارات الداخلية الخاصة بعجل السيارات من مادة الألمنيوم ومقاساتها الخاصة بها هي 20 بوصة .

التكييف داخل السيارة ذات أنظمة متطورة جداً به خاصية التحكم في درجة الحرارة المصحوبة بمنظم يتكون من أربع قطاعات ذات أستقلالية في جهات الأمام والخلف واليمين واليسار ومقاعدها المهواة أيضاً مما يجعلك لا تشعر بالرطوبة .

المقاعد في الصف الثاني تتمتع بالمرونة العالية والتي تتيح لك التحكم بها في طيها بسهولة شديدة حتي أذا كنت تريد بجمع أغراض عديدة داخل السيارة ووضعت المقاعد الخلفية بتقسيم 60.40 حتي يكون الوصول للخلف سهل مع أمكانية تحريك المقاعد لتوفير مساحة للأرجل .

بالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة ذات السعة المتدفقة وجودتها بشكل استثنائي التي تجعل المقصورة الخاصة بالسيارة تجسد الفخامة العصرية .

تحتوي السيارة علي عدد ثمانية مقاعد ذات الراحة العالية والفخامة الفائقة والتي تتميز بشكلها الجاذب لإنظار راغبي شراؤها .

نظام التكييف الداخلي المتطور يضيف لك الراحة كما يوجد بها نظام صوتي ذات نظام متطور يتميز أيضاً بالرقي أثناء الاستماع لما تفضله .

النظام الصوتي يأتي بتقنية JBL التي تجعلك تعيش الموسيقي بكل حواسك بعدد 14 سماعة تم توزيعها بالشكل المثالي داخل المقصورة وبها المشغل الخاص DVD وتحتوي علي المخارج الخاصة بتوصيل USB والبلوتوث المتوافق مع الهاتف النقال .

تحتي السيارة علي المفتاح الخاص بالتشغيل الذكي والتي تمنحك بالضغط علي الزر لمرة واحدة فقط أذا كنت تريد تشغيل المحرك أو إيقافه بسهولة شديدة .

تم وضع الحافظة الخاصة بالتبريد بفاعلية عالية والتي تجعلك تستمتع بالمشروبات المفضلة لك بشكل منعش في رحلاتك الطويلة .

تأتي المقاعد من المادة الجلدية الفخمة والجذابة بتصميم فريد وجديد من تقنية GXR GRAND TOURING .

العدادات الخاصة بالسيارة سواء الخاصة بالسرعة أو معدلات الحرارة للسيارة أو مستوي البنزين تأتي بتقنية أوبتي ترون .

محرك البنزين الأول V6 وسعة لترية 4.0 لتر ويتميز الموديل بميزة التقنية الخاصة بالتوقيت للصمام بتقنية مزدوجة ومتغيرة حيث ينتج هذا المحرك الطاقة الاستثنائية الخاصة بمجمل عدد الدورات التي تحدث في الدقيقة الواحدة وفاعلية كبيرة في استهلاك الوقود كما يحد من الانبعاثات الخاصة بالغازات العادمة التي تنتج عن المحرك . محرك البنزين الثانيV8 وسعة لترية 4.60 لتر ويتميز هذا المحرك بالتقنية الخاصة بالصمام بمتغير ثنائي وطاقة عالية خاصة بالنواقل التي تخص السرعات المختلفة والفاعليات الخاصة باستهلاك الوقود كما يخفف من الانبعاثات الصادرة من العادم . محرك البنزين الثالث V8 وسعة لترية 5.7 لتر ذات القوة وأيضاً السيطرة والتي يحققها هذا المحرك والذي يحتوي علي ثمانية أسطوانات وله صمام ذات التوقيت المتغير VVY-I الذي يتمتع بالأداء المذهل وكفاءته العالية في استهلاك الوقود مع الهدوء في القيادة وذلك بالقدرة المتوفرة به علي أنه يحجب الضوضاء ويحجب الاهتزازات . المحرك الرابع للديزل V8 يأتي بسعة لترية 4.5 لتر والذي يأتي بعدد 8 أسطوانات وهو أول محرك بشكل V ذات السكة المشتركة ويحتوي علي نظام تربو الجديد وهو مزدوج ويعطي السيارة القدرة القوية في الوقت الذي يتم فيه تخفيض الوقود في أستهلاكه وانبعاثات الغاز للعادم . أما عن الناقل الخاصة بالسرعة يأتي بناقل حركة 6 ، 8 سرعة أوتوماتيكية والتي تمنحك السيطرة الكاملة وتامة عند قيادتك للسيارة والتي تجدها مع الناقل للحركة بشكل أليكتروني بخاصية ECT بسرعة 6 أو سرعة 8 وذلك عند أختيار النطاق الخاص بالتحويل مع الإمكانية الخاصة بوضع تحكم بشكل يدوي .

بالنسبة لمستشعرات الأمان الموضوعة داخل السيارة بتقنية TSS وهو نظام أمان ذات تميز لأنه من الدرجة الأولي من ناحية الشمولية وذلك بسبب التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة والتي تضمن تحقيق ثقة تشعرك باسترخاء وراحة بال وبها نظام الحماية الخاص بما قبل الاصطدام ونظام المساعدة للسيارة لحفاظها علي مسارها والأضواء الأمامية الخاصة بتعديل تلقائي والمثبت للسرعة بتقنية الرادار .

تأتي السيارة بقوة فريدة وثقة متأصلة للسيارة ، ويندمج إطار السيارة وجسمها في تناسق غير مسبق لقوتها والتي تجمع بين قدرة التحمل ذات المتانة وقوتها باستقرار السيارة في الرحلة بشكل فريد في هذه السيارة ذات الدفع الرباعي وذات حجم بشكل كامل بكونه هو الأساس والذي يضمن أستمرار الأسطورة الخاصة في سيارة لاند كروزر .

تحتوي السيارة علي الوسائد الهوائية والتي تمنح قائدها الحماية التي تطمئنه ولمرافقيه في رحلته أيضاً وتأتي بصفين أول وثاني بالنظام الموضوع بها بتقنية SRS مع توفير أيضاً وسائد تخص الركبة في مقاعد الصف الأول بالإضافة إلي ستائر من الجوانب تمتد بطول المقاعد في الصف الأول حتي مقاعد الصف الثالث .

تحتوي السيارة أيضاً علي النظام الخاص بالتحكم في الثبات الخاص بالسيارة والتي تمنح قائدها بدوران ذات أمان عالي عند دوران السيارة في المنعطفات المختلفة وذلك بفضل الخاصية التي تم وضعها في التحكم بتلقائية في القدرة الخاصة بالمحرك وخرجه والقوة الخاصة بالفرملة في كل إطار للسيارة حتي تمكنك بالمزيد من السيطرة .

خاصية الدفع الرباعي المستمر حتي وان تغير الشكل الخاص بالطريق فلن تتغير المتعة الخاصة بقيادة السيارة فمع التقنية الموضوعة بها بالمفاصل المحدودة للانزلاق بتقنية TORSEN LSD بالمفاضل بالشكل المركزي يمكنك بأن توزع في السيارة عزم الدوران في الأمام وأيضاً الخلف حتي لو كان أنطلاق السيارة بشكل مستقيم أو في منحنى أو حتى كان في منزلق . تم وضع التكنولوجيا بها بمفتاح لتحديد كافة التضاريس المختلفة والمتعددة بخمسة أنظمة حتي تتمكن بالقيادة بشكل آمن وذات ثبات حتى ولو اختلفت الطبيعة الخاصة بالطريق وذلك باختيار أنظمة خمسة التي تتلاءم مع القيادة علي الطريق ذات الطبيعة الطينية أو طبيعة رملية أو أذا كان هناك مطبات من الصخر أو حتي مناطق وعرة وقوة التحكم التي لا مثيل لها . النظام الخاص بالتحكم في الجر يمكنك من قيادة السيارة بأمان فائق علي جميع الأسطح الوعرة وتتحرك السيارة معك بشكل خفيف وذلك بسبب التوافق بين كلاً من الدواسة الخاصة بالوقود الأوتوماتيكية والأداة الخاصة بضبط التحكم بالفرامل . تأتي السيارة بنظامين نظام التعليق الخاص بمنظم الارتفاع النشط لعجلات السيارة الأربع والتعليق المتكيف المتميز بالتغير وذلك لكي تقوم السيارة بأنها تضبط الارتفاع بشكل تلقائي حسب وضعها كما تتيح لقائدها بأن يضبط أرتفاعها عن طريق الاختيار بين الثلاثة أوضاع المتاحة بالإضافة لإمكانية التحكم في النظام المتغير للتعليق والمتكيف بالكفاءة والقوة الخاصة بالتهدئة في الظروف المختلفة للطرق . النظام الموضوع بالسيارة الخاص بمساعدتها علي الانعطاف يتم من خلاله التكم في عجلة القيادة بشكل سلس في أثناء الانعطاف بفضل التقنية الموضوعة لمساعدة قائد السيارة علي الانعطاف والتمتع باستجابة السيارة للانعطاف بشكل أفضل عند قيادة السيارة علي طرق وعرة مختلفة . تم تصنيع الباب الخلفي للسيارة في هذا الموديل بتقنية كهربائية حتي يتم فتحه وأغلاقه بشكل أوتوماتيكي .

تويوتا لاند كروزر 2021 والمزايا الخارجية الخاصة بالسيارة ذات القوة والمميزات الفائقة :-تويوتا لاند كروزر موديل العام والمميزات الداخلية الخاصة بالسيارة :-جيب لاندكروزر التي تم طرحها بثلاثة أنواع محركات للبنزين ومحرك آخر للديزل :-سيارة لاند كروزر ومواصفات الأمان العالية الخاصة بالفئة الجديدة 2021 :-لاند كروزر ذات خصائص التكنولوجيا المتفوقة في فئات السيارات المطروحة مؤخراً :-

تويوتا لاند كروزر 2021 والتي تم طرحها بسبعة ألوان مختلفة يأتي سعرها حسب كل دوله وحسب قوة العملة المحلية للشراء وحسب فرض الرسوم الجمركية من عدمه فيتراوح سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية لفئة GXR1-V6 مائتان وسبعة الآف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي أما عن الفئة GXR2-V6 يتراوح سعرها مائتان وخمسة وعشرون ألف وخمسة وخمسون ريال سعودي أما عن الفئة GXR3-V6 يتراوح سعرها مائتان وثلاثة وستون ألف ومائة وعشرون ريال سعودي أما عن الفئة GXR1-DIESEL يتراوح مائتان تسعة وعشرون ألف وأربعمائة خمسة وعشرون ريال سعودي .