رانج روفر 2021 فيلار عملاقة على الطريق وتكنولوجيا حديثة تستحق التجربة

رانج روفر سيارة رياضية وهى تابعة لشركة لاند روفر البريطانية لصناعة أفضل السيارات الرياضية حول العالم وتقع في كوفنتري، المملكة المتحدة وتأسست عام 1978 وهى شركة تابعة للشركة الأم جاكوار لاند روفر، اليوم سوف نتعرف عن أحدث سياراتها الرياضية رينج روفر فيلار 2021 الحديثة والمتطورة بتقنيات جديدة فتابعوا معى مواصفات السيارة .

رانج روفر فيلار 2021 مواصفات محركها العملاق

السيارة تأتى بها بعض التحديثات فهى تتمتع بمحركات هجيبنه ذات الست أسطوانات فهي تأتى بين طرازين رينج روفر ايفوك ورينج روفر سبورت مع نظام معلومات وتقنيات الأحدث في فئتها Pivi pro مع مقصورة داخلية جديدة ونظام إلغاء الضوضاء الجديد .

محرك هجين تيربو خفيف يتكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر وتتمتع أيضا السيارة الرياضية الحديثة رنج روفر 2021 354 عزم الدوران بقوة 335 حصان .

354 عزم الدوران بقوة 335 حصان . السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي الجبار مع ناقل حركة أتوماتيكي من نوع MHEV مع بطارية بقوة 48 فولت اسفل صندوق السيارة .

رانج روفر فيلار 2021 لديها أداء تسارع جبار، فهي تنطلق من سرعة 0 إلي 100 كيلو متر في الساعة فى غضون 6.0 ثوان فقط .

داخل المدينة تستهلك كل 21 ميل للجالون الواحد .

على الطرق السريعة تستهلك 27 ميل للجالون الواحد .

السيارة تعمل ب أحدث نظام تقنى وترفيهي للغاية فهي تأنى بنظام Pivi pro من لاند روفر 2021 فهو نظام يخضع للاستجابة بسرعة وشاشات ديجيتال رقمي في وضع حديث مع لوحة رقمية للعدادات بمقاس 10 بوصة .

فهو نظام يخضع للاستجابة بسرعة وشاشات ديجيتال رقمي في وضع حديث مع لوحة رقمية للعدادات بمقاس 10 بوصة . يمكن لعملاء رانج روفر فيلار 2021 أن تتصل بالبيانات المضمن للوصول فيمكن للعملاء الوصول لخرائط الموقع بسهولة وغيرها الكثير من التطبيقات .

فيلار 2021 أن تتصل بالبيانات المضمن للوصول فيمكن للعملاء الوصول لخرائط الموقع بسهولة وغيرها الكثير من التطبيقات . إضافة إمكانية اتصال جهازين هواتف ذكية بالبلوتوث .

دمج تطبيق سبوتيفاى spotify في لوحة المعلومات والترفيه .

رؤية أوضح للسائق بفضل الكاميرات الجديدة ثلاثية الأبعاد .

رانج روفر 2021 من الداخل بيئة هادئة بفضل نظام مانع الضوضاء الحديث فهي تستقبل أهتزازات السيارة على الطريق وتقوم بكتم الاهتزازات داخل السيارة .

نظام مكابح تلقائية تعمل على الكبح بشكل تلقائي في الطوارئ مع حساسات كشف المشاة .

يتم تحذير السائق عند الخروج عن المسار ومساعدة السائق على ذلك .

مثبت سرعة حديث من رنج روفر 2021 .

. حساسات مراقبة النقطة العمياء .

سيارة رنج روفر 2021 الرياضية ذات 6 أسطوانات تعتبر سعرها جيد جدا لأنها حقا قيمة مقابل سعر مع هذه المواصفات الترفيهية والحديثة والجبارة، سعرها فى السعودية يبدأ من 288.000 ريال سعودي حتى 315.000 ريال سعودي .

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عزيزي القارئ، لقد انتهينا اليوم من مواصفات وسعر السيارة الرياضية الحديثة رانج روفر فيلار 2021 أنها حقا تستحق التجربة والاستمتاع بمزاياها الحديثة، نحن نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .