أحلى عروض تقسيط سيارات السعودية 2021

تقسيط سيارات 2021 في السعودية موضوع مهم يشغل عشاق عالم السيارات في العام الجديد. ونأتيكم بمجموعة من العروض التي يقدمها الجبر للسيارات التي تتنوع موديلاتها من ماركة كيا التي أثبتت كفاءة على الطريق السعودي.

كيا بيجاس LX 2021 الجديدة بالسعودية – سعر البيع 47,090 ريال – القسط الشهري 874 ريال. الدفعة الأولى (10%) 4,709 ريال الدفعة الأخيرة

14,127 ريال نسبة التملك 30.00% المبلغ الإجمالي 71,276 ريال شامل التأمين وبالنسبة للمواصفات الخاصة .كيا بيجاس LX 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.40 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 95 حصان. ناقل الحركة في كيا بيجاس LX 2021 هو أوتوماتيك 4 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 17.80 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوثو6 مكبرات الصوت. عرض تقسيط سيارة كيا سيراتو EX 2.0 2021 في السعودية كيا سيراتو EX 2.0 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.00 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 152 حصان. ناقل الحركة في كيا سيراتو EX 2.0 2021 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 14.60 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمانو4 مكبرات الصوت. سعر كيا سيراتو EX 2.0 2021 يبدأ من 92860 ريال سعودي المدة 60 شهر القسط الشهري 1,722 ريال. الدفعة الأولى ( 10 %) 9,286 ريال. الدفعة الأخيرة 27,858 ريال. نسبة التملك 30.00 %. المبلغ الإجمالي 140,464 ريال. شامل التأمين.

وننتقل الآن إلى العرض الآخر من التقسيط سيارة كيا سيراتو LX 1.6L 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 126 حصان. ناقل الحركة في كيا سيراتو LX 1.6L 2021 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 15.20 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمانو4 مكبرات الصوت. سعر كيا سيراتو LX 1.6L 2021 يبدأ من 73770 ريال سعودي. ويمكنكم التعرف على أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط أقل من 1000 ريال.

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