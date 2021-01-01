عروض تقسيط سيارة شانجان  Cs85 من بنك الرياض بالتقسيط

عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الرياض ، قد سهلت امتلاك سيارة أحلامك بسهولة، دون الحاجة إلى الدفع مقدمًا، حيث يسمح لك برنامج الإيجار من بنك الرياض بامتلاك السيارة التي تريدها، ودفع الإيجار على أساس شهري بمرونة، ووعد بالامتلاك .

عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الرياض

تمويل تأجير السيارات من بنك الرياض

يسمح لك تمويل تأجير السيارات من بنك الرياض، بامتلاك السيارة التي تختارها من خلال برامج التأجير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ولكن هناك شروط وإجراءات بسيطة.

الموافقة الفورية والتنفيذ السريع.

متاح للسعوديين والمقيمين.

تمويل يصل إلى 500 ألف ريال.

تأمين شامل مع شركة التعاونية للتأمين.

متاح لأصحاب الأعمال، والمؤسسات.

إمكانية تمويل حتى 3 سيارات .

يتيح لك برنامج تمويل إيجار السيارات، من بنك الرياض سداد قيمة سيارتك لمدة تصل إلى 60 شهرًا، كما ان هناك إمكانية نقل ملكية السيارة خلال فترة الدفع المسبق.

تفويض داخلي مجاني طوال مدة العقد.

تغطية تأمينية كاملة مجانية، في دول مجلس التعاون الخليجي طوال مدة العقد

هناك عروض خاصة لكل عملاء بنك الرياض وهي إمكانية نقل ملكية السيارة إلى عميل آخر خلال فترة التمويل (استبدال).

كما أن هناك إمكانية تفويض إلى سائق آخر، كأحد أقارب الدرجة الأولى.

للحصول على موافقة مبدئية، كل ما عليك فعله هو تقديم بطاقة هوية معتمدة (هوية وطنية أو مكان إقامة) إلى أخصائي مبيعات الوكيل المعتمد.

ثم قم بتقديم المستندات التالية بعد الحصول على الموافقة المبدئية.

يجب أن يقدم ما يثبت تقديم الراتب الخاص بالمتقدم .

يجب أن يقدم المتقدم لتقسيط سيارة شانجان يقدم الهوية الوطنية كما يجب ان يقدم بطاقة الإقامة الأصلية.

يقدم الهوية الوطنية كما يجب ان يقدم بطاقة الإقامة الأصلية. يجب على المتقدم لتقسيط السيارة أكمال نموذج بيع الإيجار.

كما يجب أن يقدم المتقدم للتقسيط رخصة القيادة الأصلية.

كشف حساب لمدة 3 أشهر، مختوم من البنك الذي يتم تحويل راتبك إليه (مطلوب فقط إذا لم يتم تحويل الراتب إلى بنك الرياض).

عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الرياضشروط تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الرياض

شهادة تحويل الراتب (في حالة اختيار التمويل بتحويل الراتب إلى بنك الرياض).

للاستفسار عن عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 ، وكيفية التقديم بالطلب، وماهي شروط التقديم، قم بالاتصال علي هذا الرقم(+966) 920002470.

خدمة عملاء بنك الرياض

في نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أبرز النقاط عن عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الرياض، وعرفنا ما نظام التقسيط في بنك الرياض، وكيفية التقديم على شراء سيارة بالتقسيط.