مواصفات سيارة جريت وول باور 2021 فئة لاكجري وفئة ايليت بسعر مناسب

مواصفات سيارة جريت وول باور 2021 من شركة great wall الصينية، حيث قامت الشركة بإصدار السيارة الجديدة great wall Power 2021 فئة لاكجري وفئة ايليت، وذلك مع نسخ متنوعة للسيارة حيث تم إصدار جريت وول باور فئة السوبر لاكجري بنسخة تستخدم محرك بنزين والنسخة الأخرى محرك ديزل لعزم أقوى، أما فئة ايليت من great wall power فهي تتميز بسعرها وتنوع إصدارات السيارة من حيث نوع المحرك، حيث تعددت النسخ ما بين الدفع الخلفي والدفع الرباعي وما بين دبل وبدون دبل، سنتناول في موضوعنا اليوم سعر ومواصفات سيارة جريت وول باور 2021 كافة الفئات والأنواع بالتفصيل.

سيارة جريت وول باور فئة لاكجري بنزين وديزل

فئة السوبر باور لاكجري من جريت وول بسعر 101.189 ريال للبنزين و106.939 ريال للديزل، فول كامل شامل الضريبة والضمان 3 سنوات، مع رادار أمامي وحساسات أمامية وخلفية وإضاءة أمامية عالية LED4 وكاميرات رؤية محيطية جوفت مقاس 18 (265 / 60)، اللتر الواحد يكفي 9 كم و 900 متر وتستخدم بنزين 91 وتأتي حماية الانقلاب من الحوض الخلفي، يتوفر في السيارة مُحركين مُحرك بنزين سعته 2 لتر تربو يمنحك قوة 187حصان والعزم 360 نيوتن.متر، ومُحرك ديزل بسعة 2 لتر تربو يمنحك قوة 161 حصان 400 نيوتن .متر، مع قير أوتوماتيك ب 6 سرعات.

تتميز جريت وول باور فئة لاكجري بالتحكم من الداخل بالإنارات 3 درجات، مع التحكم اليدوي للفرامل والتحكم الأوتوماتيكي في المساحات، تحتوي على شاشة بمقاس 10 إنش تستطيع التحكم من خلالها في الكثير من إعدادات السيارة، بالإضافة إلى مُكيف الهواء وأجهزة الأمان بالسيارة، تحتوي السيارة على فتحة سقف يمكننا التحكم فيها بسهولة بديكور داخلي خرافي بين اللون الأسود والكافيه، أما فئة سوبر لاكجري ديزل هاف فول فتأتي بسعر 98.866وفئة لاكجري بنزين هاف فول سعرها 94.289 ريال سعودي.

مواصفات سيارة great wall Power فئة ايليت

أما بالنسبة لسيارات جريت وول باور 2021 فئة ايليت دفع خلفي ديزل شاص طويل، فهي تأتي بمُحرك جريت وول 4 سلندر تربو حقن مباشر بسعة 2 لتر، لتمنحك قوة 161 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر وهي بقيمة 77.039 ريال، فئة ايليت دفع رباعي ديزل غمارتين 2021 تأتي بمُحرك جريت وول 4 سلندر تربو حقن مباشر بسعة 2 لتر، لتمنحك قوة 161 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر ب 2 كاميرا والسعر 85.099 ريال سعودي شامل الضريبة.

great wall power 2021 فئة ايليت دفع خلفي بنزين شاص طويل، تمنحك قوة 187 حصان وأقصى عزم 360 نيوتن.متر والسعر 74.739 ريال سعودي، وتمنحك ايليت دفع رباعي 2021 ديزل غمارتين قوة 161 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر ويبلغ سعرها 82.789 ريال، أما جريت وول باور ايليت 2021 دفع رباعي شاص طويل فهي متاحة بسعر يبلغ 83.939 ريال سعودي.

فئة ايليت 2021 من جريت وول دفع خلفي غمارة بنزين، تمنحك قوة 187 حصان وأقصى عزم دوران 360 نيوتن.متر وسعرها 71.289 ريال سعودي، أما إصدار إيليت دفع رباعي شاص طويل فهو يأتي إمكانيات مشابهة بسعر 80.489 ريال، great wall power ايليت دفع خلفي ديزل شاص طويل، تمنحك قوة 161 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر بسعر 78.189 ريال، أيضا هناك جريت وول باور ايليت 2021 دفع رباعي ديزل شاص طويل بنفس المواصفات وسعرها 73.589 ريال.