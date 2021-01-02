أفضل عروض تمويل سيارات اليوم بدون تحويل راتب وتمويل الدفعة الأخيرة

عروض تمويل سيارات اليوم حيث نقدم لحضراتكم تأجير تمويلي بدون تحويل راتب مع ميزة إعادة تمويل الدفعة الأخيرة، وبالطبع هامش ربح منافس، مع دخول يناير 2021 بدأت عروض السيارات في النفاذ، لذلك فقد عمدنا على تجميع عروض السيارات المتوفرة الأن والمتبقية من عرض نهاية العام الذي تقوم به شركات بيع السيارات في المملكة، ولا تنسوا القاء نظرة على باقي عروض تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل.عروض تمويل سيارات 2021
|Yaris Sedan standard 2020
|874
|Toyota Yaris Sedan 2020 Y
|936
|يارس سيدان 2020 Y 1.5
|953
|Corolla 2020 XLI 1.6
|1,246
|كورولا 2020 اكس ال اي مطور
|1,360
|Corolla 2020 XLI upgraded 1.6 sunroof
|1,451
|Corolla 2020 GLI 1.6 sunroof
|1,561
|
Camry 2020 LE standard hybrid
|1,862
من أفضل سيارات العام الحالي الفريدة من نوعها kia فهي تتألق بأكثر من موديل لهذا العام، ومع مفاجأة كثيرة ووعود ابرمتها الشركة لمستخدميها في العالم، ننتظر ما ستكشف عنه الأيام المقبلة ولنرى كم من الإبهار ستبهرنا به كيا العملاقة، وبالطبع سنضع لك عروض صاحب التوكيل الخاص بكيا وهو الناغي أو لشركة عبداللطيف جميل.
|kia Cerato 2021 L 1.6L
|1,214
|kia Celtus 2021 LX
|1,338
|kia Sportage 2021 LX
|1,540
|Pegas 2021 LX
|844
عروض تقسيط سيارات 2021
جميع هذا العروض مقدمة من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، حيث أنها من الشركات القلائل اللاتي مدت عرضها الى اليوم الرابع من شهر يناير الحالي، شركات المملكة مشهورة في وضع عروض تمويل للسيارات لا يختلف عليها اثنان في جودتها ومدى اغراءها للعميل، ذلك بفض تنافس الشركات الشديد في محاولة إرضاء عملاءها وتوفير لهم عروض جيدة، ومن اهم هذه الاغراءات إزالة مقدم الدفعة أو الدفعة الأولى، وأيضا الموافقة على عروض التمويل بدون تحويل مرتب، مع الشرط الذي نفضله وهو باعادة تمويل الدفعة الأخيرة.
|2020 geely binary 1.0 A/T GL – Basic
|1,175
|geely Coolray 2020 1.5A / T – Basic
|1,368
|Coolray 2021 1.5T A / T – Luxury
|1,651
|Geely Azkarra Basic 4 X 2 – Comfort
|1,582
تقدم العديد من البنوك والمصارف السعودية العديد من عروض التمويل الشخصي للأفراد، وحرصا منا على إرضاء كافة الاذواق ، ولأن بعض الأشخاص يودوا التعامل مع شركة بعينها دون الأخرى، وهذا وإن لم يعجبكم قيمة الأقساط والدفعات الشهرية الموجودة في الأعلى، يمكنكم ومن خلال مقالنا الوصول الى مبلغ 1،500،000 ريال سعودي فقط راتب شهري 2500 ريال لا ترددوا في طلب تمويل شخصي سريع .
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