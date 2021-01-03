مواصفات سيارة جيب مرسيدس AMG جي ال اي 63 إس 2021 وسعرها في السعودية

جيب مرسيدس ، أعلنت شركة مرسيدس العالمية عن أحدث سيارة SUV لعام 2021، سيارة الدفع الرباعي الأفضل في فئتها مرسيدس AMG GLE 63 S تجمع بين فخامة الشكل وقوة الأداء، تتميز مرسيدس جيب السيارة العائلية الفاخرة بوجود مميزات الأمان والسلامة المتطورة، كما أنها لا تستهلك الكثير من الوقود عن طريق إغلاق الأسطوانة وفلتر جسيمات البنزين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف عرفكم على مواصفات سيارة جيب مرسيدس AMG GLE 63 S السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

محرك السيارة V8 يأتي بسعة 4.0 لتر، بشاحن توربيني مزدوج ليعطي سيارة جيب مرسيدس GLE 2021 أكبر قوة سحب . أضافت شكة مرسيدس مساعد إيه إم جي الهجين المعتدل من AMG ليضيف 21 حصان و 184 رطل إلى مساعد البطارية، ليكون الناتج الأخير 603 حصان وذلك عند 5750 دورة في الدقيقة الواحدة، 627 رطل من عزم دوران السيارة عند 2500 دورة في الدقيقة الواحدة . تبلغ سرعة انطلاق السيارة من 0 : 60 ميل وهذا في مدة 3.7 ثانية فقط لا غير بالرغم من وزن السيارة الكبير الذي يبلغ 5225 رطل . يوجد في سيارة جيب مرسيدس ناقل حرجة أوتوماتيكي يحتوي على 7 سرعات . يوجد في السيارة نظام تعليق هوائي قياسي شديد القسوة ( AMG RIDE CONTROL PLUS ) لتقديم أفضل أداء في الزوايا والمنحنيات حتي وأن كانت في وضع ( سبورت بلص ) الصارم، مع ثقل وثبات جيد . السيارة أقتصادية في استهلاك الوقود . تضيف شبكة باناميريكانا الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة والفتحات الكبيرة مظهر عدواني إلى مظهر المصد الأمامي للسيارة . يوجد في السيارة جنوط سوداء غير لامعه بمقاس 22 بوصة، لتعطي مظهر أكثر فخامة، ولكي تكمل مظهر السيارة الشرير يمكنك إضافة حزمة AMG Nigh بقيمة 750 دولار فقط لكي تتألق السيارة باللون الأسود القيم على أغطية المرايا والفاصل الأمامي والمئزر الخلفي ومحيط النافذة . يوجد في السيارة من الأمام مصابيح ليد متكيفه تلقائيا . يوجد في سيارة جيب مرسيدس من الداخل شاشة لمس بمقاس 12.3 بوصة، مع وجود نظام المعلومات والترفيه mbux، والتنقل في الواقع المعزز، ووظيفة المساعد الصوتي ( hey mercedes ) . يربط نظام ( mbux ) شاشة اللمس بلوحة افتراضيه بمقاس 12.3 بوصه عبر محيط اسود اللون لامع وكبير . يتوافق اتصال android auto, apple car play ولكنهم غير لاسلكيين، بينما يتم التحكم فيهم عن طريق لوحه تعمل باللمس استخدامها سهل في الكونسول الوسطي، أو على منصات سعوية تعمل باللمس على عجلات التوجيه، أو على شاشه تعمل باللمس نفسها . مجموعه العدادات الرقمية الموجودة خلف عجلة القيادة في سيارة جيب مرسيدس تأتي بمقاس 12.3 بوصه، كما أنها تحتوي على الكثير من الخيارات القابلة أيضا للتكوين والضبط، مع وجود أربعة تصميمات أساسية يمكنك الاختيار منها وهي supersport, discreet, sporty, modern classic كل واحده منها تقوم بعرض تنويعات مختلفه من عداد السرعة التقليدي وعداد سرعه الدوران . الخامات المستخدمة في تصنيع المقاعد الأمامية في سيارة جيب مرسيدس من الداخل من جلد نابا، مع وجود ملحقات الكانتارا ووظائف التدليك المختلفة، ويتم التحكم فيها عبر نظام المعلومات والترفيه، وهي لينه وداعمه بشكل استثنائي، وأيضا تساعد في تخفيف بعض هذه القسوة الخلفية أيضا . سيارة جيب مرسيدس هادئه جدا على الطريق، هدير العادم هو الشيء الوحيد الذي تسمعه في الداخل، حتي في سرعات الطرق السريعة . يبلغ ارتفاع مساحة الرأس الأمامية 38.9 بوصة و 40.3 بوصه من مساحة الساقين ومساحة الراكبان الخلفيان، كما توجد أيضا مساحة بمقاس 40.3 بوصة من مساحة الرأس المتاحة و 38.4 بوصة من مساحة القدم . يوجد مساحة شحن خلف الصف الثاني في السيارة بمقاس 38.2 قدم مكعب . حزمة الأمان ومساعدة السائق تأتي كخيار إضافي وتحتوي على، نظام المساعدة على الحفاظ على مسار السيارة، التحكم التكيفي في ثبات السرعة مع التوقف والانطلاق، التوجيه النشط، مساعدة تغيير المسار، التعرف على إشارات المرور . تأتي سيارة جيب مرسيدس بالكثير من مميزات السلامة ومساعدة السائق مثل، الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، ومساعدة وقوف السيارات النشطة مع كاميرا بزاوية 360 درجة، وجود مصابيح ليد أمامية متكيفة، مراقبة النقطة العمياء، مساعدة الانتباه .

مواصفات سيارة جيب مرسيدس AMG GLE 63 Sسعر جيب مرسيدس

اسعار جيب مرسيدس تبدأ من 113,950 دولار أمريكي، بما يعادل 428,000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، مع وجود خيارات أخري إضافية وأيضا بسعر إضافي مثل، جنوط AMG مقاس 22 بوصة بسعر 1750 دولار أمريكي، وحزمة تدليك بسعر 1650 دولار أمريكي، وغطاء محرك من ألياف الكربون بسعر 1500 دولار امريكي، وبعد إضافة جميع هذه الخيارات الإضافية سوف يصبح سعر السيارة 133,660 دولار أمريكي، بما يعادل 502,000 ريال سعودي في السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة جيب مرسيدس AMG GLE 63 S 2021 ذات الدفع الرباعي وسعرها في السعودية .