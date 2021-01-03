تويوتا تطرح الجيل الجديد من سيارة ميراي

صمتت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، سيارتها العاملة بخلايا الوقود "ميراي"، وتعتزم الشركة طرح السيارة الصالون الجديدة في الأسواق ربيع 2021، بعد طرحها في اليابان والولايات المتحدة في يناير الجاري.

تويوتا تطور سيارة ميراي

ووفقا لتقرير نشره موقع أوتوموتيف نيوز، فإن مدى النسخة الجديدة من سيارة تويوتا ميراي يزيد عن مدى النسخة السابقة 30%، ليصل إلى 850 كيلومتراً بعد زيادة سعة خزان الهيدروجين بنسبة 20% وتحسين أداء خلايا الوقود بشكل عام، كما زاد إجمالي ناتج المحرك الكهربائي للسيارة إلى 134 كيلووات مقابل 113 كيلووات في النسخة السابقة، وتحسن أداء القيادة باستخدام نظام الجر الخلفي.

السيارات العاملة بخلايا الوقود

من الجدير بالذكر هنا أن السيارات العاملة بخلايا الوقود دوت الخليج سيارات تعمل بمحركات كهربائية، تحصل على الكهرباء من خلال خلايا الوقود التي تدمج الهيدروجين والأوكسجين لتوليد الكهرباء، ويكون العادم، بخار ماء.

تويوتا ستنتج 30 ألف سيارة من ميراي

يشار إلى أن ريوتارو شيميزو نائب كبير مهندسي الشركة قال إن تراجع كلفة إنتاج السيارة، يمهد لزيادة العدد الإجمالي الذي تعتزم توتويا تصنيعه، إلى 30 ألف سيارة سنوياً من الجيل الثاني.