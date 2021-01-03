أرخص عروض حراج سيارات فولكس واجن كل الفئات فولكس فاجن مستعمل للبيع

أرخص عروض حراج سيارات فولكس واجن مستعمل للبيع في السعودية، لا خلاف أن سيارات فولكس فاجن من أبرز العلامات التي يبحث عنها مُهتمي السيارات الألمانية، سواء من يرغب في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، وذلك يرجع إلى أنها تمتلك رصيد كبير من الثقة لدى متابعي عالم السيارات، ودائما ما تقدم كل فئات متعددة بإمكانيات جيدة وأسعار في المتناول، ولكننا اليوم سنتناول فقط سيارات فولكس فاجن مستعمل المتوفرة ضمن عروض حراج السيارات، حيث تتنوع الفئات المتوفرة في تقريرنا اليوم لتشمل فولكس واجن جولف، فولكس واجن جيتا، وفولكس واجن طوارق مستعمل للبيع في السعودية بأرخص الأسعار.

أحدث عروض حراج سيارات فولكس واجن بأرخص الأسعار

متوفر لدى عروض حراج سيارات فولكس فاجن في السعودية، سيارة فولكس واجن جولف GTI 2015 أوتوماتيك بيضاء اللون فئة هاتشباك مع محرك دفع أمامي 2.0TC I4 يعطي 220 حصان، ممشي 130.000 كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 60.000 ريال، وفي حراج جدة أيضا تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف 2015 نفس المواصفات ممشى 90 ألف كم وسعرها 58 ألف ريال، وتتوفر أيضا سيارة فولكس واجن جولف كارت 2020 أوتوماتيك بيضاء اللون فئة هاتشباك ممشى 500 كم فقط، وتتواجد في حراج الرياض بسعر 25.000 ريال سعودي.

تتواجد أيضا سيارة فولكس واجن طوارق 2011 بسعر 55.000 ريال في حراج جدة، محرك دفع رباعي 3.6 V6 4WD يعطي 276 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك، السيارة من فئة السيارات الرياضية لونها فضي وسجلت ممشى 150.000 كم، تتواجد أيضا فولكس فاجن طوارق مستعمل 2012 في الدمام بسعر 65 ألف ريال وهي نفس مواصفات موديل 2011 لونها رمادي وسجلت ممشى 60 ألف كم.

سيارات فولكس واجن جيتا مستعمل

فئة جيتا من سيارات فولكس واجن تتوافر منها جيتا 2016 زرقاء اللون فئة سيدان، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته يعطي 115 حصان مع قير أوتوماتيك وسجل ممشى يبلغ 70 ألف كم، تتواجد السيارة بسعر 32.000 ريال في حراج الرياض الذي تتوفر فيه أيضا سيارة فولكس واجن جيتا 2014 ستاندر فضية اللون فئة سيدان، سجل الممشى يبلغ 60 ألف كم وسعرها 35.000 ريال سعودي، وهي بنفس مواصفات موديل 2016 مع الاختلاف في معدل استهلاك الوقود.