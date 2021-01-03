أخر عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى وبدون تحويل راتب

عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى، حيث لا يتبقى الكثير على أخر عرض متوفر بدون تحويل راتب للسيارات الجديدة، وسط توقف شبه كامل لوسائل النقل اليومية، وبدأنا نشهد زيادة في رغبة المستهلكين في وسيلة النقل الشخصية الخاصة بهم، حيث يجد الناس الراحة في شراء سياراتهم الخاصة، لعدم التعرض للاختلاط أو عدم انجاز الأعمال الخاصة بهم وضمان عدم تعطلها.

وتأثرت صناعة السيارات بالفعل باضطراب غير مسبوق بعد احداث 2020، وبدأنا نرى السيارات بدون سائق ، والمركبات التي تواكب الحدث العالمي والتي قد تخدم الوضع الحالي لما نمر به، وشهد السوق السعودي للسيارات الفترة الماضية على عكس المتوقع، لجوء الناس لشراء سيارات جديدة خوفا على تفشي الوباء، وقدمت الشركات عروضا جيدة بتمويلات ممتازة لأصحاب الجنسيات السعودية وغيرها، ولذلك فإننا نضع بين أيديكم مجموعات من أرخص عروض سيارات نهاية العام وهي المتبقية من العروض.

تمويل السيارات في 2021

من الواضح ان اتجاه روادي صناعة السيارات في العالم الى تمويل السيارات بدون سائق، فتهدف السيارات ذاتية القيادة إلى تقليل الحاجة إلى السائقين وتبدو خطوة قادمة لتغيير وسائل النقل اليومية، وتقليل وقت التوقف عن العمل ، وتهدف إلى جعل النقل العام أكثر أمانًا، عن طريق تقليل الحوادث الناتجة عن إرهاق السائق أو إهماله، والى أن نصل الى هذا الحد يمكننا ان نستمع بعروض لسيارات الجيل الحالي من السيارات الرائعة، والتي تلبي احتياجاتنا اليومية.

Yaris Sedan standard 2020 874 Toyota Yaris Sedan 2020 Y 936 fortuner 2020 GX 2 رباعية الدفع 2,279 راش 2021 GL 1,394 راش 2021 Standard 1,307 إنوفا 2021 Standard 1,879 إنوفا 2020 1,828 يارس سيدان 2020 Y 1.5 953 Corolla 2020 XLI 1.6 1,246 كورولا 2020 اكس ال اي مطور 1,360 Corolla 2020 XLI upgraded 1.6 sunroof 1,451 Corolla 2020 GLI 1.6 sunroof 1,561 Camry 2020 LE standard hybrid 1,862

ملاحظات التمويل

عروض عبداللطيف جميل تطبق على أنواع موديلات معينة من السيارات.

ضريبة المضافة على الدفعة الشهرية لم تحتسب بعد على اجمالي المبلغ الموضح أعلاه.

بعض السيارات هي صور تعبيرية فقط ومن الممكن ان تكون غير مماثلة نظرا لتعدد موديلات السيارات.

يتم وضع نسبة 1% كمصاريف إدارية من اجمال المبلغ الممول، وأكبر مبلغ يتم اضافته هو 5 ألاف ريال، وتتفاوت قيمة القسط الشهري من سيارة لأخري.

شروط التمويل

مع عبداللطيف جميل يمكنك إعادة تمويل أخر دفعة من مبلغ التمويل.

يتم الاعفاء من الدفعة الأولى اذا كان 40% من راتبك الشهري يوازي مقدار القسط الشهري.

السجل الائتماني الجيد هو من العوامل التي قد تؤثر في عروض الأسعار.

الغاء شرط الكفيل اذا ما تطابقت كافة الشروط.

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.