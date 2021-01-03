عروض حراج سيارات شيري جميع الفئات والموديلات تبدأ من 3500 ريال سعودي

أحدث عروض حراج سيارات شيري بأرخص الأسعار تبدأ من 3500 ريال سعودي، نستعرض معكم اليوم عروض السنة الجديدة في حراج سيارات شيري الصينية، حيث تتميز جميع السيارات التي تحتويها قائمتنا اليوم بسعرها المناسب وحالتها الجيدة، مع توافر العديد من فئات وموديلات شيري التي تناسب من يبحث عن سيارة رياضية شبابية أو من يبحث عن سيارة خاصة بالعائلة، وسنتناول أنواع مختلفة من سيارات شيري بحالة ممتازة تفصيلا منها على سبيل المثال شيري أريزو، جيب شيري A5، شيري كيو كيو، وسيارات شيري تيجو مستعمل للبيع بأسعار رخيصة.

عروض سيارات شيري مستعمل بسعر رخيص

تم تقديم عدة عروض مؤخرا لدى حراج سيارات شيري، ومنها سيارة شيري موديل 2020 أوتوماتيك بيضاء اللون فل كامل بصمة تشغيل عن بُعد كاميرات 360، تجاوز عداد السيارة 35 ألف كم فقط وتتواجد في مدينة القصيم بسعر 36 ألف ريال، وتتوفر سيارة شيري أريزو 3 موديل 2019 أوتوماتيك فضية اللون بصيانة كاملة، تجاوز عداد السيارة 25 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 28 ألف ريال سعودي فقط.

تتوفر أيضا سيارة شيري A3 موديل 2017 مستعمل أوتوماتيك بيضاء اللون، وقد تجاوز عداد السيارة 62 ألف كم، تتواجد في مدينة الرياض بسعر 22 ألف ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة جيب شيري A5 موديل 2016 أوتوماتيك بيضاء اللون رش كامل تجميلي للسقف والمرايات، تجاوز عداد السيارة 73 ألف كم وتتواجد في مدينة مكة بسعر 20 ألف ريال سعودي، كما تتوفر أيضا سيارة شيري كيو كيو موديل 2012 قير عادي فضية اللون، تجاوز عداد السيارة 28 ألف كم وتتواجد بسعر 3500 ريال سعودي فقط في مدينة الشرقية.

حراج شيري بأرخص الأسعار

جاءت ضمن عروض حراج شيري خلال اليومين الماضيين أيضا سيارة شيري موديل 2016 أوتوماتيك فضية اللون فل كامل، تجاوز عداد السيارة 76 ألف كم وتتواجد في حراج أبها بسعر 25 ألف ريال، كما تتوفر سيارة شيري تيجو موديل 2014 أوتوماتيك ذهبية اللون تتميز بعازل 3M وشاشة وكاميرا ، تجاوز عداد السيارة 65 ألف كم وتتواجد في حراج مكة بسعر 20 ألف ريال، وفي آخر عروض حراج شيري توافرت سيارة شيري تيجو 5 موديل 2015 في مدينة الرياض بسعر 14 ألف ريال، قير أوتوماتيك فضية اللون فل كامل جلد وفتحة سقف وشاشة، وسجل عداد السيارة ما يقرب من 15 ألف كم فقط.