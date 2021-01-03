سعر ومواصفات فورد تورس تيتانيوم بلس 2021 الفخامة والسعر في آن واحد

مزايا ومواصفات سيارة فورد توروس تيتانيوم بلس 2021، حيث تُعد فورد تورس أكبر سيارة سيدان بعائلة فورد، والتي تُعد أحد عمالقة السيارات التي ينتظرها جميع عشاق السيارات كل عام، حيث أن فورد أحد الشركات العريقة ومن أقدم شركات تصنيع السيارات في العالم منذ عام 1896 ، وسنتناول اليوم الفئة الأفخم المُطورة لعام 2021 لسيارة فورد تورس تيتانيوم بلس بمواصفات رائعة ومتميزة فهي مناسبة جدا لمن يبحث عن سيارة خاصة بسعر مناسب.

مواصفات سيارة فورد تورس تيتانيوم بلس 2021

تتميز سيارة فورد توروس تيتانيوم بلس 2021 بسقف بانورامي بمقدمة سيارة إضاءات full LED وإشارات LED، تتميز السيارة ب 6 حساسات أمامية و6 حساسات خلفية الأوتو بارك الفئة المُطورة بعد أن كانت بأربعة حساسات فقط، بتطعيمات كروم حول النوافذ وكروم جانبي على الأبواب وإشارات LED على المرأة، بإنارات LED خلفية بشكل مميز مع خزان خلفي بسعة كبيرة جدا، وعن صرفية الوقود الممتازة حيث أن قدرة البنزين 15.7 كيلو ونوع البنزين 91 دفع أمامي، بمفاتيح زكية للدخول والتشغيل الزكي.

مزايا سيارة فورد تورس تيتانيوم بلس الداخلية

تتميز سيارة فورد تورس تيتانيوم بلس 2021 بمُحرك إيكو بوست 2000 CC تربو فيما يعادل 240 حصان بقير أوتوماتيك وثمانية سرعات فرار بنظام دفاء أمان، تتميز بمقاعد باللون الأسود أو الجملي بتصميم رائع وظهر كهربائي للمقاعد، في المقاعد الخلفية تستطيع التحكُم بالنظام الصوتي وتكييف السيارة وتبريد وتسخين المقاعد الخلفية وستارة خلفية وجانبية تستطيع التحكم فيها من خلال مقعدك الخلفي، دركسيون يدوي مغطى بجلد رُباعي، وإضاءات LED لمس داخلية.

تحتوي فورد تورس تيتانيوم بلس على إمكانية تحديد المسار وتثبيت السرعة بالإضافة إلى ال AUTO PARK ، تتميز بشاشتين لعداد الرحلات والنظام الصوتي بالإضافة إلى عداد السرعة، وزر التشغيل الذكي المتواجد خلف المقبض، تتميز بشاشة لمس رائعة تستطيع من خلالها تحديد اتجاهاتك كما تتصل بكاميرا خلفية للسيارة، وبالتأكيد مقاعد أمامية كهربية سهل التحكم فيها تتمكن كذلك من تبريد وتسخين المقاعد الأمامية، تحتوي على USB في المقاعد الأمامية والخلفية، وتطعيمات كروم على إطارات مقابض الأبواب الداخلية والطالبون والسيارة بالكامل تمنحها مظهر جمالي رائع.

سعر سيارة فورد تورس تيتانيوم بلس 2021

تتوفر السيارة الآن بسعر تنافسي يبلغ 159 ألف 275 ريال شامل الضريبة التي تبلغ 15 %، ليجد الكثير من مُحبي السيارات ما يبحثون عنه من مزايا عديدة للسيارة وسعر مناسب جدا مع الجميع.