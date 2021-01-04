مرسيدس تطلق سيارتها CLS الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية، عن سيارتها CLS الجديدة، والتي تأتي بملامح أكثر شراسة وأناقة من النماذج السابقة من السيارة، كما أعلنت مرسيدس عن نسخ جديدة من CLS تعتمد على نظام دفع هجين.

CLS الجديدة من مرسيدس

وأوضحت مرسيدس أن سيارة CLS الجديدة تقف على نفس المنصة الخاصة بسيارة الفئة E، وتعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك ديزل بقوة 194 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات.

وبتضافر جهود كلا المحركين ينتج النظام قوة 306 حصان، كما تبلغ السيارة مدى السير 59 كلم، ويتوفر من السيارة نسخة أخرى تعتمد على سواعد محرك بنزين بقوة 211 حصان، وآخر كهربائي بقوة 90 كيلووات، وينتج النظام في هذه النسخة 320 حصان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ ".

أنظمة مساعدة وشاشتين في سيارة مرسيدس الجديدة

وأشارت الشركة إلى أن السيارة الجديدة حصلت على خدمات أنظمة مساعدة جديدة وتحديث لنظام الملتيميديا MBUX، كما تتمتع مقصورتها الداخلية بشاشتين قياس 25ر10 بوصة ومقود جديد.