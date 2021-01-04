هيونداي توسان 2021 الأسعار و المواصفات في السعودية

عبد الرحمن الحاج الاثنين,04 كانون الثاني (يناير) 2021 - 14:05
سيارات هيونداي توسان دخلت ضمن قائمة اكثر سيارات الـSUV مبيعًا، وحققت انتشار كبيرا في الأسواق، وهو ما يتوقع أن يستمر مع النماذج الجديدة هيونداي توسان 2021، التي جرى تطويرها مقارنة بالنسخ السابقة من السيارة.
مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021
هيونداي توسان 2021 تأتي بنسختين من المُحرك، الاول محرك عادي والثاني محرك التيربو، وتأتي السيارة في المحرك العادي بخمس فئات، وتتنافس هيونداي توسان 2021 مع منافسين معروفين مثل هوندا سي أر-في، وتويوتا راف4، وهي مزودة بميزات عديدية مثل شبك أمامي مطلي بالكروم، وضوء الصندوق الخلفي، وABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.
أسعار هيونداي توسان 2021 في السعودية
- هيونداي توسان 2021 1.6L GDI TLe Basic FWD سعرها : 86,295 ريال سعودي.
- هيونداي توسان 2021 2.0L Standard FWD سعرها : 87,175 ريال سعودي.
- هيونداي توسان 2021 2.0L AWD سعرها : 87,890 ريال سعودي.
- هيونداي توسان 2021 1.6L GDI Basic Panorama FWD سعرها : 88,990 ريال سعودي.
- هيونداي توسان 2021 2.4L GDI Full Option AWD سعرها : 129 ألف ريال سعودي.
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