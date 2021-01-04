تعرف على أغلى 6 سيارات في العالم 2021 بعيداً عن سيارات بوجاتي الخارقة

نتناول اليوم أغلى 6 سيارات في العالم 2021 بعيداً عن سيارات بوجاتي الخارقة التي تحتل قائمة السيارات الأغلى عالمياً، حيث نكشف لكم اليوم من خلال موقع ثقفني بالترتيب التصاعدي عن أغلى 6 سيارات في العالم، مع ذكر الإمكانيات والمواصفات الغير تقليدية في كل سيارة منها، والتي يحلم بها كل مهتم بعالم السيارات بكل تأكيد ومن لديه هواية متابعة مواصفات أفضل السيارات عالمياً، حيث تتضمن قائمتنا اليوم 6 سيارات فريدة من نوعها من حيث المحرك والتصميم والسرعة، كما سوف نوضح السعر العالمي لتلك السيارات النادرة التي لايوجد منها غير عدد قليل للغاية من النسخ المتاحة للبيع.

قائمة أغلى 6 سيارات في العالم 2021 بعيداً عن بوجاتي

في المركز السادس تأتي سيارة LAMBORGHINI SIAN، وفي الأساس كانت اختراع سيارات الهايبرد أو الهجينة الهدف منه تقليل الوقود المُستخدم، ولكن في الواقع لم يتم إطلاق أول سيارة لامبورجيني لهذا السبب لأن السيارة تحتوي على مُحرك 12 سلندر 6500 cc مع مُحرك كهربائي بقوة 48 فولت، بقوة 819 حصان تستطيع الانطلاق من 0 إلى 100 في خلال 2.8 ثانية، ويتم عرض السيارة بمبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار أي ما يعادل قيمة 150 سيارة بريوس موديل 2020.

في المركز الخامس تأتي سيارة LAMBORGHINI VENENO، تم إنتاج السيارة في عام 2014 – 2015 ورغم ذلك لا يعرفها الكثير، ويرجع ذلك لأنه يوجد منها بالفعل 14 نسخة فقط حول العالم، تمتلك السيارة مُحرك 12سلندر بسعة 6500 cc مع مولد 740 حصان، تستطيع الانطلاق من 0 حتى 100 خلال 2.9 ثانية، لا تُعتبر السيارة خارقة مُقارنة بسيارة بوجاتي ولكن لامبورجيني فيفينو قررت أن تكون أغلى لامبورجيني على الإطلاق حيث يتم عرضها بسعر 4 ملايين و500 ألف دولار، أي ما يعادل قيمة 5 سيارات لافيتادور 2020.

في المركز الرابع تأتي سيارة KOENIGSEGG CCXR TREVITA، وهي من صناعة الشركة السويدية التي لا تطرح سيارات بسعر أقل من مليون دولار، ومن أهم أسباب ذلك أن السيارة تمتاز بأداء مُبهر كما أنها مصنوعة بشكل يدوي من كربون فايبر وألماس، ولديها الكثير من المواصفات التي تجعل تلك السيارة غالية جدا، حيث أن مُحركها 8 سلندر بسعة 4300 cc و2 تربو بمولد 1000 حصان وتستطيع الانطلاق من 0 حتى 100 خلال 2.9 ثانية، تصل سرعة السيارة لحد أقصى 490 كم لكل ساعة ويتم عرض السيارة بسعر 4 ملايين و 800 ألف دولار، ويرجع ارتفاع سعر السيارة لإنها محدودة الإنتاج وهناك ثلاثة نسخ منها فقط حول العالم مما يجعلها عُملة نادرة وثمينة لمُحبي السيارات.

أغلى السيارات الفارهة في العالم

في المركز الثالث تأتي سيارة PAGANI HUAYRA IMOLA، ومن المعروف أن أرخص سيارة من بجاني يبلغ سعرها 1.4 مليون دولار حيث أن سيارات بجاني من أروع السيارات، أما سيارة إيمولا المُميزة فهي الأغلى سعراً لأن محركها 12 سلندر بسعة 6000 cc مع 2 تربو يولد 827 حصان، ويتم عرض السيارة بسعر 5 ملايين و400 ألف دولار ويرجع ارتفاع سعر السيارة بكل بساطة إلى أنه لا يوجد منها سوى 5 نسخ حول العالم.

في المركز الثاني تأتي سيارة MERCEDES MAYBACH EXELERO، عمر هذه السيارة من شركة مرسيدس الشهيرة 16 عام حيث تم تصنيعها عام 2004، وتمتلك مُحرك 12 سلندر مع 2 تربو يولد 690 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 350 كم / ساعة، ولا يوجد من السيارة إلا نسخة واحدة فهي نادرة جدا جدا ويتم عرضها بقيمة 8 مليون دولار.

كيف نتحدث عن الأسعار الخيالية بدون ذكر الرولز رويس في القائمة لذا تأتي في المركز الأول سيارة ROLLS-ROYCE SWEPTAIL، ولكن تذكر عزيزي القارئ أننا نعرض قائمة السيارات الأغلى بعيدا عن سيارات بوغاتي الأغلى سعرا، السيارة شهيرة جدا وتم صنع السيارة عام 2017 وتصدرت حينها قائمة أغلى السيارات على الإطلاق، وتستطيع الوصول من 0 إلى 100 خلال 5.6 ثانية، ومُحركها 12 سلندر 6700 cc يولد فقط 430 حصان.

في الحقيقة أن سبب ارتفاع سعر السيارة ليس هو السرعة حيث أن السيارة هي أبطئ سيارة في القائمة المذكورة، ولكن سبب ارتفاع سعرها أن السيارة تم بنائها في 4 سنوات بشكل يدوي من الخشب والمعدن والجلد الطبيعي والعازل الصوتي وسقف زجاجي، وتصميم مستوحى من القوارب السريعة حيث يمكنك التفكير في أنها تُشبه يخت مُتنقل، وتم عرض السيارة بمبلغ 12 مليون و800 ألف دولار، وهي تقل بحوالي 6.5 مليون دولار عن سعر BUGATTI LA VOITURE NOIRE السيارة الأغلى في العالم من بوجاتي.