أرخص سيارات جيب دايهاتسو مستعمل بأسعار تبدأ من 9 آلاف ريال ضمن حراج سيارات دايهاتسو في السعودية، والتي تتضمن أيضا فئات وموديلات مختلفة من دايهاتسو بأسعار جيدة نكشف عنها اليوم من خلال تقريرنا، مثل موديلات ماتيريا وتيريوس التي تعد الأبرز بين موديلات دايهاتسو، حيث تأتي بخمس فئات متنوعة لتناسب احتياجات كافة العملاء كما يوجد منها فئة جراند 7 راكب، شركة دايهاتسو اليابانية هي شركة سيارات منبثقة عن الشركة الأم والأشهر تويوتا، كسبت ثقة الكثير من العملاء خاصة من يبحث عن السيارات العملية والاقتصادية الرياضية، لذا فسوف تتعرف معنا اليوم على أفضل وأرخص عروض سيارات دايهاتسو بفئاتها المتنوعة في السعودية.

أرخص عروض حراج سيارات دايهاتسو في السعودية

تتواجد الآن لدى عروض حراج سيارات دايهاتسو للسيارات المستعملة، سيارة دايهاتسو تريوس رياضية موديل 2011 اللون أحمر القير أوتوماتيك، سجلت السيارة ممشي بين 139.999 و 130.000 كم وتتواجد لدى حراج جدة بسعر 20.000 ريال، وتتوفر سيارة دايهاتسو تيريوس طويل 2009 اللون فضي القير أوتوماتيك، سجلت السيارة ممشي بين 129.999 و120.000 كم وتتواجد لدى حراج جدة بسعر 16.000 ريال، كما تتوفر أيضا سيارة دايهاتسو تريوس 2010 اللون أسود القير أوتوماتيك، سجلت السيارة ممشي أكثر من 200 ألف كم وتتواجد بسعر 13.000 ريال سعودي لدى حراج جدة.

متوفر أيضا العروض التالية ضمن أرخص موديلات دايهاتسو المتوفرة في حراج السيارات:

ديهاتسو تيروس موديل 2008 اللون اسود مع دبل بسعر 16 ألف ريال، سجلت السيارة ممشي 204 ألف كم القير أوتوماتيك.

ديهاتسو تيروس موديل 2012 اللون أبيض مع دبل، سجلت السيارة ممشي 83 ألف كم القير يدوي وسعرها 24 ألف ريال.

متوفر سيارة ديهاتسو ماتيريا موديل 2008 اللون رمادي، سجلت السيارة ممشي 76 كم فقط القير أوتوماتيك والســعر 31000 ريال.

سيارة ديهاتسو تيريوس 2007 اللون أسود مع دبل، سجلت السيارة ممشي 200 ألف كم القير أوتوماتيك والسعر 15000 ريال.

ديهاتسو تيروس موديل 2010 اللون ابيض مع دبل بسعر 9 ألاف ريال، سجلت السيارة ممشي 185 ألف كم القير عادي.

سيارات جيب دايهاتسو تيريوس مستعمل رخيص

تتوفر سيارة جيب ديهاتسو تيريوس أوتوماتيك موديل 2013 مستعمل لونها أسود في حراج مدينة الرياض، سجلت السيارة ممشى 256 ألف كم والسعر المطلوب فيها هو 22 ألف ريال سعودي، كما تتوفر سيارة جيب تيروس أوتوماتيك موديل 2015 مستعمل لونها رمادي في حراج الرياض أيضا، السيارة نص فل بدون دبل وسجلت ممشى 110 ألف كم وسعرها 30 ألف ريال، وأخيرا سيارة جيب ديهاتسو موديل 2008 أوتوماتيك لونها اسود نص فل مع دبل، سجلت السيارة ممشى 203 ألف كم والسعر 18 ألف ريال فقط.