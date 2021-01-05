لاند كروزر 2021 خاطفة للأنظار قوية في الثبات على الطريق

إذا تحدثنا عن السيارات المكتسحة الساحة منذ سنوات وخاطفة للأنظار فتلقائي سنذهب إلى سيارات الدفع الرباعي التي ستأخذ قسط كبير من الفضل في عالم السيارات وفي تلك المقالة سنتحدث عن إحدى السيارات التي ستأخذ الأنظار بشكل كبير في 2021 .. تويوتا لاند كروزر .

بالطبع تتمتع سيارة تويوتا لاند كروزر بفخامة الشكل وقوتها ،مثل معظم إنتاجات تويوتا تتمتع بفخامة الشكل والأداء القوي ولكن تويوتا لاند كروزر تختلف بسبب إمكانياتها الأعلى ولكن في مقابل تلك الإمكانيات ارتفاع السعر ولكن تويوتا قدمت الحل مثل العادة . وسوف تتوفر تويوتا لاند كروزر بفئتان الفئة الافتتاحية بسعر 86,910$ والفئة التي تليها باسم Heritage Edition التي ثمنها ب 89,240$ وتمتاز لاند كروزر بعلبة النقل ومركز القفل والمحرك القياسي بقوة 381 حصان وسعة 5,1 لتر.

أستهلاك وقود Toyota land cruiser 2021

لم تتغير سيارة Land cruiser 2021 كثيرا التحديث الوحيد لإصدار لاند كروزر “هيرتج ايديشن” يمكن أختياره بصف ثالث من المقاعد يتوفر ل8 ركاب وتوفر مساحة لامتداد الأقدام للأسفل ومساحة للأعلى وبالمقاعد الخلفية أيضا أنها ستستهلك بمحركة المتوفر معدل وقود يعادل جالونا لكل 13 ميل يقطعهم على الطريق و 17 ميل للجالون على الطريق السريع .

مواصفات محرك تويوتا لاندكروزر 2021

محرك v8 سعة 5.7 لتر مرتبط بناقل حركة من ثمان سرعات وذلك الإعداد الذي يولد قوة المحرك مع 401 رطل قدم من عزم الدوران.

قدرة سحب تصل إلى 8100 رطل ولكنه اقل قليلا من المنافسين مثل في شيفرولية تاهو و فورد اكسبيديشن

نظام الدفع الرباعي بالطبع بدوام كامل، تتسم بالسلاسة والتصميم الجيد على الرغم من ضخامتها فهي سريعة بالنسبة للحجم .

شاشة عرض معلوماتية 9 بوصة في السيارة.

جودة بناء العربة ممتازة فالمقابض والمفاتيح تتحرك بثقل يوحي بالقوة.

منظومة كاملة ترفيهية للمقاعد تشمل شاشات بقياس 11.6 بوصة.

مواد عالية الجودة وأيضا يوفر الصف الأمامي أماكن إقامة مريحة وخطوط رؤية رائدة.

توفر نظام صوتي من ماركة JBL المكونة من 14 سماعة مكبرة وخاصية البلوتوث والراديو المتصل بالقمر الصناعي.

توفر الكثير من الغرف في الصف الثاني ولكن الصف الثالث مناسب اكثر للأطفال.

شحن لاسلكي للأجهزة ونظام ملاحة متكامل ، كما انه يوجد نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع زوج من سماعات الرأس اللاسلكية.

ففي سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 نظام التنبيه المسبق في حالات احساس السيارة بالاصطدام، الذي يرتبط به نظام الفرامل الذاتية.

نظام التنبيه المسبق في حالات احساس السيارة بالاصطدام، الذي يرتبط به نظام الفرامل الذاتية. نظام ضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والسيارات الأخرى .

كاميرا خلفية لرصد الحركة التي تسمى بالنقطة العمياء.

بالرغم من ذلك لم يتم اختيار جيب لاند كروزر 2021 الشكل الجديد من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أو معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) .

أما بالنسبة للضمان فمن المعروف ان ضمان تويوتا تنافسي بين الموديلات السائدة ولكن بين سيارات الدفع الرباعي فضمانها محبط قليلا فهناك العديد من نفس النوع التي تقدم ضمانات أطول .

تنافسي بين الموديلات السائدة ولكن بين سيارات الدفع الرباعي فضمانها محبط قليلا فهناك العديد من نفس النوع التي تقدم ضمانات أطول . فيتم تغطية الصيانة المجانية لمدة عامية أو 25000 ميل فقط.

يغطي ضمان Toyota land cruiser مجموعة نقل الحركة 60000 ميل أو خمس سنوات، بينما يغطي الضمان المحدود ثلاث سنوات أو 36000 ميل .

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