للمرة السادسة جينيسيس تحصد  جوائز GOOD DESIGN لعام 2020  

حصدت شركة جينيسيس ثلاث من جوائز "جود ديزاين- GOOD DESIGN" لعام 2020، وحازت جينيسيس على جائزتين عن طرازيها G80و GV80 ، والثالثة عن تصميم Copper Design الخاص بنظام المعلومات والترفيه Genesis Infotainment System.

جينيسيس سجلت حضورها في جوائز جود ديزاين للعام السادس على التوالي، حيث حازت سيارتها G90 على الجائزة في عام 2015، واحتفظت سيارتها Vision G بالجائزة في عام 2016، وشهد عام 2017 فوز كل من سيارتها الرياضية G80 وسيارتها GV80، وفي عام 2018 حصلت سيارة G70 وسيارة Essentia Concept على الجائزة، والعام الماضي فازت سيارتيها G90 وMint Concept بالجائزة.

السيارة G80: السيدان الأكثر تطورا

تم إطلاق سيارة G80، التي تعتبر النموذج الأكثر تمثيلا لمجموعة جينيسيس، في مارس 2020 وتتميز بتوازن مثالي وفريد بين السمت الرياضي والأناقة، بحيث تقدم G80 خبرة عملية رائعة للعملاء وفي الوقت ذاته تمتاز بكونها الشكل الأكثر حداثة لسيارات السيدان الكلاسيكية مع أرقى النسب والمواصفات الفخمة التي يمكن أن تتمتع بها السيدان ذات الدفع الخلفي، وتكتمل الأناقة مع خط السقف الانسيابي الشبيه بالكوبيه، ويجسد التصميم الداخلي مبدأ "جمال المساحات البيضاء" ، خالقا جوا أنيقا يقوم على التوازن بين المساحة الشخصية للركاب وأحدث التقنيات، لتتحقق الراحة وسهولة الاستخدام.

سيارة GV80 ومفهوم "الرفاهية في المكان"

انضمت سيارة GV80، أول طراز SUV من جينيسيس، إلى التشكيلة الرائعة للشركة في يناير من عام 2020. وجاء التصميم الداخلي والخارجي لـ GV80 بتعاون بين استوديوهات جينيسيس ديزاين الموجودة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

نظام المعلومات والترفيه Copper Design

احتلت شركة جينيسيس مكانة عالمية مميزة في فئة تصميم الواجهة وتجربة المستخدم، بفضل نظامها المطور للمعلومات والترفيه “Copper Design” المزود في طرازي G80 وGV80 الجديدين. ويعد ذلك الفوز هو الثاني للعلامة التجارية في هذه الفئة بعد جائزة Red Dot لعام 2020 في فئة تصميم الواجهة. ويضمن تصميم “Copper Design” الخاص بنظام المعلومات والترفيه Genesis Infotainment System رؤية أفضل واستخداماً أسهل أثناء القيادة.