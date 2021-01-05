معلومات عن روبوت اعادة شحن السيارات الكهربائية المتوقفة

كشفت مجموعة فولكس فاغن الألمانية، التي تضم تحت لوائها العديد من شركات السيارات الشهيرة، مثل سيات، سكودا، فولكس فاغن، بنتلي، بوغاتي، لامبورغيني، كشفت عن نموذج أولي لروبوت يمكنه التنقل بين السيارات، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لإعادة شحن السيارات الكهربائية المتوقفة.

طريقة جديدة لشحن السيارات الكهربائية

ووفقا لتقارير صحفية، فقد تم تصميم الروبوت ذاتي التحكم بالكامل، بحيث يمكنه التجول والتنقل بسهولة وبتحكم ذاتي كامل في مناطق انتظار السيارات باختلاف طبيعتها.

الروبوت آر تو دي تو يشحن السيارات الكهربائية بدون تدخل بشري

الروبوت أطلق عليه اسم "آر تو دي تو"، وهو مقرر طرحه بالأسواق خلال الجاري، ويجر الربوت حزمة بطاريات لاستخدامها في إعادة شحن أي مركبة متوقفة، ويطلب من سائقها فتح غطاء مقبس الشحن، ثم يقوم الروبوت بتوصيل القابس وفصله بمجرد اكتمال الشحن.

تنشيط الربوت عبر الهاتف الذكي

واستوحت فولكس فاغن النموذج الأولي من نظام شحن تم اعتماده في عام 2019، مع تزويده بأعين وامضة كبيرة ويصدر ضوضاء تشبه الروبوت الفضائيR2-D2، ويمكن تنشيط روبوت الشحن عبر تطبيق على الهاتف الذكي، بعدما يقوم السائق بإيقاف سيارته في منطقة معينة، وتتم عملية الشحن بالكامل دون أي تدخل بشري ويمكن إكمالها لعدة مركبات في وقت واحد، وبمجرد شحن بطارية السيارة بالكامل، يقوم الروبوت بشكل مستقل بجمع وحدة تخزين الطاقة المتنقلة ويعيدها إلى محطة الشحن المركزية، وفقا لما أوردته ديلي ميل البريطانية.