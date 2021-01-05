عروض تويوتا مستعمل حالة ممتازة بأرخص الأسعار عروض حراج السيارات 6 يناير 2021

عروض الأسبوع الأول من شهر يناير لمجموعة مختارة من سيارات تويوتا مستعمل، نقدم لكم من خلال التغطية المستمرة لأفضل عروض الأسعار في حراج السيارات، مجموعة متعددة من موديلات تويوتا حالتها جيدة وبأقل الأسعار، حيث توافرت سيارات مستعمل موديلات راف فور وافانزا وبرادو وفورتشنر وسيارات تويوتا لاندكروزر موديلات حديثة وسعر جيد، لذا دعونا نبدأ مباشرة في استعراض مجموعة متنوعة من سيارات تويوتا مستعمل والتي تم عرضها للبيع في الأسبوع الأول من العام الجديد.

عروض سيارات تويوتا مستعمل بأسعار ممتازة

تويوتا راف فور 2016 فل أوبشن مستعمل في مدينة جدة، اللون أحمر القير أوتوماتيك الممشى يتراوح بين 189,999 و180,000 كم والسعر المطلوب هو 58,000 ريال، محرك بنزين دفع رباعي 4 سلندر سعته 2.50 لتر يعطي 176 حصان ومعدل استهلاك الوقود فيه هو 13.50، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام مدعومة بحساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية.

تويوتا افانزا G 2016 مستعمل لدى نمو المطورة للسيارات القابضة (اتو ماكس) في جدة بسعر 33,350 ريال، اللون أسود القير أوتوماتيك الممشى يتراوح بين 79,999 و70,000 كم، السيارة من فئة فان / بوكس ذات محرك بنزين دفع خلفي 4 سلندر سعته 1.50 لتر يعطي 103 حصان ومعدل استهلاك الوقود فيه 14.60، السيارة تحتوي على عدد 2 2 وسائد هوائية وبدون حساسات.

تويوتا برادو VXR 2016 مستعمل لدى wheelsgcc في الرياض بسعر يبلغ 102,000 ريال، اللون أبيض القير أوتوماتيك الممشى يتراوح بين 159,999و150,000 كم، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام مدعومة بحساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية، ذات محرك ديزل دفع رباعي 4 سلندر سعته 3.00 لتر يعطي 161 حصان ومعدل استهلاك الوقود فيه 9.00.

أفضل أسعار تويوتا مستعمل في السعودية

تويوتا لاندكروزر صالون 2019 GXR استعمال بسيط ومتواجدة في حائل، اللون أبيض القير أوتوماتيك الممشى يتراوح بين 19,999و10,000 كم، ذات محرك بنزين دفع كلي 6 سلندر سعته 4.00 لتر يعطي 271 حصان ومعدل استهلاك الوقود فيه 9.10، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام مدعومة بحساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية والسعر المطلوب 197,000 ريال.

تويوتا فورتشنر GX 2017 مستعمل متواجدة أيضا في حراج جدة، اللون فضي القير أوتوماتيك مع حساسات خلفية وعدد 3 وسائد هوائية، الممشى يتراوح بين 59,999-50,000 كم والسعر المطلوب 85,000 ريال، السيارة رياضية متعددة الاستخدام ذات محرك بنزين دفع خلفي 4 سلندر سعته 2.70 لتر يعطي 164 حصان ومعدل استهلاك الوقود فيه 10.40 كم لكل لتر.