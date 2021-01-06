هيونداي تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020

فازت شركة هيونداي موتورز بأربع من جوائز "جود ديزاين- GOOD DESIGN" لهذا العام، فحصد مفهوم المركبات الكهربائية EV المتمثل في سيارتي 45 وبروفسي على جائزتين، وفي فئة النقل فازت كذلك سيارة إلنترا 2021 الجديدة وشاحن - Hyundai Hi-Charger الذي يعد أساسا وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال سانج يوب لي رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: نعتبر أن الفوز بهذه الجوائز اعترافا بالرؤية التصميمية المتميزة لهيونداي، والتي تعمل على توفير سبل حديثة ومتطورة للتنقل تتماشى مع نمط حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص من خلال تصميماتنا للسيارات الكهربائية، التي نطورها على أساس من رغبتنا في خلق علاقة قوية بين البشر والسيارات، ومنح قيمة مضافة لحياة عملائنا اليومية."

مفهوم 45 يحصد الجوائز

تم تقديم مفهوم 45 EV لأول مرة في معرض السيارات الدولي 2019 في فرانكفورت، ويعتمد نموذج 45 على هيكل أحادي مع تصميم يعتمد على خفة الوزن والديناميكا الهوائية العالية وتعتمد السيارة على خطوط واضحة وتصميم بسيط خفيف الوزن المستوحى من الطائرات، فضلاُ عن ميل المقدمة والمؤخرة بزاوية قدرها 45 درجة وهو ما كون ظلال تشبه الجوهرة.

سيارة بروفسي: اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي

تعتمد سيارة هيونداي بروفسي، التي تم الكشف عنها في مارس 2020، والتي تعكس رؤية هيونداي المتطورة لتصميم السيارات الكهربائية المستقبلية، على هوية التصميم الرياضي الحسي بشكلها الانسيابي وأدائها الفائق، والذي اعتمد الخطوط الواضحة والهيكل المبسط.

هيونداي إلنترا- الجيل السابع

انتزعت سيارة هيونداي إلنترا 2021 الجديدة تماما، جائزة أخرى من جوائز جود ديزاين، حيث يتميز الجيل السابع من إلنترا بمظهر مستقبلي مبتكر، وذلك بفضل عناصر تصميم Parametric Dynamics، حيث تم تطوير التصميم الخارجي للسيارة بميزات فريدة من نوعها.

Hi-Charge الشاحن الأكثر سرعة

يؤكد شاحن Hi-Charger على التزام العلامة التجارية لهيونداي بتقديم تجربة شحن جديدة تمامًا لمالكي المركبات الكهربائية، حيث يتيح الشاحن الأكثر السرعة 350 كيلو وات للمستخدمين لتشغيل مركباتهم الكهربائية بسهولة دون الشعور بثقل الموصلات والكابلات. وبمكن أن يختار المستخدم ببساطة موضع منفذ شحن السيارة على شاشة رقمية، ويقوم الموصل تلقائيًا بالتدوير والنزول إلى النقطة المحددة لاتصال سهل.