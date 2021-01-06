أقوى عروض سيارات مستعملة موديلات متنوعة وأرخص أسعار في السعودية، جئنا لكم اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني بأحدث عروض حراج سيارات شيفروليه وتويوتا وهيونداي وميني كوبر وغيرها من الموديلات المفضلة لدى الجميع، العائق الوحيد دائما هو السعر ونطراً للانخفاض الملحوظ في الأسعار تلك الفترة؛ فإن العروض الحالية تتيح لك بكل سهولة فرصة شراء السيارة التي تتمناها، حيث تبدأ الأسعار في عروض اليوم من 8500 ريال فقط وتم التأكد من حالة جميع السيارات المختارة، وسوف نوضح في سياق موضوعنا أبرز تفاصيل السيارات المعروضة من حيث السعر والحالة.

أقوى عروض سيارات مستعملة في السعودية

تتواجد الآن لدى عروض حراج السيارات سيارة توسان موديل 2015 سوداء اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة ما يقرب من 190 ألف كم وتتواجد في حراج الدمام بسعر 44 ألف ريال، كما تتوفر أيضا سيارة هيونداي اكسنت موديل 2013 بيضاء اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 255 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض للبيع لأعلى سوم، وتتوفر أيضا سيارة تويوتا يارس موديل 2015 رمادية اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة ما يقرب من 25 ألف كم وتتواجد في حراج الأحساء الهفوف بسعر 45 ألف ريال، وكذلك سيارة مرسيدس موديل 1999 أوتوماتيك بلون كحلي غامق، يتواجد في حراج تبوك بسعر 9000 ريال.

في حراج جدة متوفر سيارة بيتل موديل 2015 فضية اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 70 ألف كم ومتاحة للبيع لأعلى سوم، وتتوفر أيضا سيارة يارس موديل 2016 بيضاء اللون أوتوماتيك بسعر 24 ألف ريال، وسيارة هيونداي النترا موديل 2017 فضية اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 164 ألف كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 33 ألف ريال، كما تتوفر أيضا سيارة بيتل موديل 2015 صفراء اللون، تجاوز عداد السيارة 60 ألف كم ومتاحة للبيع لأعلى سوم.

عروض حراج سيارات موديلات متنوعة حالة ممتازة

تتواجد سيارة ميني كوبر كانتري مان اس موديل 2015 حمراء اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 75 ألف كم وتتواجد في حراج جدة لأعلى سوم، كما تتوفر أيضا سيارة كورولا موديل 2016 فضية اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 68 ألف كم مع ماكينة ممتازة ومكيف على الشرط تتواجد في حراج الرياض لأعلى سوم، وتتوفر سيارة دودج موديل 2006 بحالة ممتازة فضية اللون أوتوماتيك، متواجدة لدى حراج الرياض بسعر 15000 ريال، كما تتوفر سيارة شيفروليه 2010 بيضاء اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 163 ألف كم وتتواجد في حراج الباحة بسعر 8500 ريال، وأخيرا تتوفر سيارة شيفروليه كروز موديل 2011 زرقاء اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 230 ألف كم وتتواجد في حراج المدينة المنورة لأعلى سوم.