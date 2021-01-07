تويوتا لاند كروزر 2021 الجديدة المواصفات والسعر، حيث قامت شركة تويوتا بالإعلان عن طرح في الأسواق النسخة الجديدة لعام 2021 طراز لاند كروزر وكما يطلق عليها وحش الطريق، وذلك لما تمتلكه من إمكانيات مميزة وقدرات فريدة تجعلها تتفوق عن غيرها من السيارات وكما تعمل علي جذب العديد إليها، وتتميز تويوتا لاند كروزر بانها سيارة دفع رباعي لذا هي وحش الطرق الواعرة، ويتميز الجيل الجديد منها بالشكل الأكثر فخامة والذي يعطي السيارة المظهر المغامر القوي، وتمتع السيارة بالعديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها مناسبة لقيمتها المادية، وفيما يلي سنقوم بطرح أهم مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021.

تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 أهم المواصفات

لا تختلف مواصفات الجيل الجديد من سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة عن الإصدار القديم كثير، فغالبا هي نفس التصميم القديم، والاختلاف الوحيد تقريبا هو أن إصدار هيرتج إيديشن تمكنك من اختياره بصف ثالث بالمقاعد، ويعتبر شكل التصميم الخارجي أفضل حيث يتمتع الطلاء المعدني باللون الفضي الكلاسيكي والرمادي المغناطيسي

يتميز محرك السيارة بكونه محرك V8 بسعة 5.7 لتر، يرتبط بناقل أوتوماتيكي للحركة ويقوم بتوليد قوة 381 حصان و401 رطل من عزم الدوران.

وأهم ما يميز محرك السيارة هو نظام الدفع الرباعي ذو دوام كامل قياسي.

توفير ديناميكيات قيادة مريحة من أكثر ما يميز السيارة حيث توفر قيادة مريحة وسهلة وجودة في التصميم.

يتميز المحرك بالسرعة بغض النظر عن شكل السيارة الضخم.

يصل قدرة سحب المحرك إلي 8100 رطل تقريبا.

مواصفات محرك السيارة الجديدة 2021التصميم الداخلي الخاص بسيارة تويوتا الجديدة

أجمل ما يميز السيارة هو التصميم الداخلي للسيارة بالتنفيذ الجيد المثير حيث تحتوي على :

مواد ذات جودة عالية.

تتميز بجودة تشطيب ممتازة.

جودة حركة المقابض والمفاتيح.

يحتوي الصف الثاني على المثير من الغرف، ويعتبر الصف الثالث المخصص للأطفال.

المقاعد القياسية من الممكن اتساعها لثماني أشخاص.

سعر تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 يبدأ من 85.512 دولا أمريكي داخل المملكة العربية السعودية.

وتويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 هيرتج إيديشن تبدأ من 87.845 دولار أمريكي داخل المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة تويوتا الجديدة 2021