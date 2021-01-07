مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 وسعرها في السعودية

بي ام دبليو ، أعلنت شركة BMW الألمانية الغنية عن التعريف عن سيارتها الجديدة كليا بي إم دبليو الفئة الرابعة عام 2021، وذلك عن طريق الأنترنت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تجمع السيارة بين فخامة الشكل وما بين القوة، كما أن السيارة تستوعب من الداخل أربعة أو خمسة ركاب، ومن ضمن مميزات السيارة الكثيرة هو وجود أنظمة السلامة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي، مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التحذير عند مغادرة السيارة عن المسار مع مساعد التوجية، ومعلومات حدود السرعة، واليوم من من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 بشكلها الجديد وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

يوجد في السيارة مصابيح أمامية ليد، وجنوط مقاس 18 بوصة . يوجد في السيارة مصابيح خلفية على شكل حرف ( L ) . يوجد في بي ام دبليو الفئة الرابعة من الأمام شبك عملاق، حيث يعمل هذا الشبك على تبريد المحرك الجديد الذي يحتوي على عدد 6 اسطوانات . من الممكن أن تستوعب السيارة حوالي أربعة أو خمسة ركاب من الداخل . تم نقل زر التشغيل والإيقاف في السيارة إلى الكونسول الوسطي، كما يوجد مجدد جديد للنقلات . زودت موديلات ( M SPORT ) الكثير من المزايا الإضافية للسيارة مثل، وجود فرش ناعم على جوانب الكونسول، وفرش ناعم أيضا على ألواح عتبة الباب الخاصة وعلى عجلة القيادة، والعدادات مقاس 3.12 بوصة الاختيارية . تأتي سيارة بي ام بمحرك رباعي الأسطوانات، قوة 255 حصان 399 نيوتن متر، بسعة 2 لتر تيربو، وهذا بالنسبة للنسخة IxDrive 430 و بي ام دبليو i430 . ومن ضمن أنظمة السلامة الموجودة في السيارة، يمكنك الحصول بشكل اختياري على حزمة مساعدة السائق والتي تضيف تحكم تكيفي للسرعة، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تجبن الاصطدام الجانبي، والكبح الخلفي التلقائي للسيارة وذلك في حالة الطوارئ .

مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021محرك سيارة بي ام دبليو ومنظومة الدفع

يوجد من سيارة بي ام ثلاث خيارات من محركات الاحتراق الداخلي بوقود البنزين، الخيار الأول هو 420، والخيار الثاني وهو 430، والخيار الثالث والأخير وهو 440، مع دفع رباعي للعجلات وذلك عن طريق نظام ( XDrive ) وسوف نعرض لكم خلال السطور القليلة القادمة مواصفات هذه الخيارات المختلفة من سيارة بي ام فتابعوني .

مواصفات الخيار الأول ( 420 )

محرك الخيار 420 في سيارة بي ام دبليو يحتوي على عدد أربعة أسطوانات، بقوة 184 حصان مع 300 نيوتن / متر من عزم دوران السيارة، بسعة 2.0 لتر مع وجود شاحن توربيني، كما يتصل المحرك في هذا الخيار بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات مختلفة، وذلك لتوصيل القوة لعجلات السيارة الخلفية مع تسارع من 0_100 وذلك في مدة 5.7 ثانية فقط .

مواصفات الخيار الثاني ( 430 )

محرك الخيار 430 في سيارة بي ام يحتوي على عدد أربعة أسطوانات، بقوة 258 حصان مع 400 نيوتن / متر من عزم الدوران، بسعة 0.2 لتر مع وجود شاحن توربيني، كما يتصل المحرك في هذا الخيار بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات، وذلك لتوصيل القوة لعجلات السيارة الخلفية مع تسارع من 0_100 في 8.5 ثانية فقط .

مواصفات الخيار الثالث ( 440 XDrive )

محرك الخيار الثالث في سياره بي ام دبليو يحتوي على عدد 6 أسطوانات، بسعة 0.3 لتر، ومزوده بنظام mild hybrid technology، بقوة 374 حصان مع 500 نيوتن / متر من عزم دوران السيارة، مع وجود شاحن توربيني، كما ان المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات مختلفة، وذلك لتوصيل القوة للأربع عجلات بنظام XDrive مع تسارع من 0_100 في مدة 0.4 ثانية فقط .

سعر بي ام دبليو i430 كوبية الأساسية بنظام الدفع الخلفي هو 45.600 دولار أمريكي .

i430 كوبية الأساسية بنظام الدفع الخلفي هو 45.600 دولار أمريكي . سعر السيارة لنسخة i XDrive هو 47.600 دولار أمريكي .

سعر السيارة لنسخة M440I XDrive هو 58.800 دولار أمريكي .

سعر bmw الأساسي في السعودية هو 200.000 ريال سعودي .

اسعار بي ام دبليو

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 بشكلها الجديد وسعرها في المملكة العربية السعودية .