كيا تدخل موسوعة جينيس خلال حفل إطلاق شعارها الجديد

كشفت كيا موتورز الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، عن شعارها وعبارتها الترويجية الجديدين، ويرمز الشعار الجديد إلى الغاية والقيم الجديدة لعلامة كيا، ما تتعهد بتقديمه لعملائها من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها، والتجارب التي تتيحها.

كيا تدخل موسوعة جينيس

وتم الكشف عن الشعار الجديد خلال عرض ألعاب نارية سجل رقماً قياساً في سماء مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، وشهد الحدث إطلاق 303 طائرات مسيّرة لمئات الألعاب النارية بالتزامن مع عرض فني، ودخل العرض موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد من الطائرات المسيرة التي تطلق الألعاب النارية بالتزامن.

كيا تلتزم بالتغيير والابتكار

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في كيا موتورز العالمية، سانج سونج، إن الشعار الجديد يمثل التزام الشركة بتحولها إلى أيقونة للتغيير والابتكار حول العالم، يشهد قطاع السيارات فترة من التحول السريع، وكيا تبادر بتشكيل وتبني هذه التغييرات، وشعارنا الجديد يعبر عن رغبتنا بإلهام العملاء مع تطوّر حاجاتهم في مجال النقل، وبالنسبة لموظفينا كي يرتقوا لمستوى التحديات التي نواجهها في هذا القطاع سريع التغير.

العبارة الترويجية الجديدة لكيا

كيا كشفت كذلك عن عبارتها الترويجية الجديدة "الحركة الملهمة" (Movement that Inspires)، وسيتم التعريف بتفاصيل استراتيجية كيا الجديدة، بما فيها غاية العلامة التجارية وفلسفتها وكيفية تطبيقها في منتجات كيا المستقبلية، من خلال فعالية "استعراض علامة كيا الجديدة" التي تقام يوم الجمعة 15 يناير.