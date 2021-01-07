يبحث الكثير من السعوديين وغير السعوديين عن اسعار سيارات مستعملة في السعودية واماكان بيعها باستمرار لذلك نقدم في موقع ( ثقفني ) متوسط الأسعار. ولقد نشرنا فيما سبق أن نشرنا سلسلة بهذا الأمر، كذلك نشرنا عروض تقسيط سيارات تابعة لبنوك مثل بنك الراجحي بدون مقدم ولابد أن يعلم الجميع أن عروض اسعار السيارات تختلف سواء كانت نقدية أو من خلال عملية التقسيط الشهرية. وكذلك هناك أفضل عروض تقسيط سيارات تقدمها البنوك السعودية إذا ما كان هذا المنتج تمويلي تأجيري أو التمويل بالمرابحة وهذا أمر مختلف بين البنوك، والمستفيد في شراء السيارة يحدد على أساس سعر السيارات سواء كانت قسط شهري أو تقسيط والقيمة الخاصة بالمقدمة أو غيره.

اسعار سيارات مستعملة السعودية واماكن بيعها

يصل متوسط سعر هيونداي موديل 2014 مستعمل قطعت ما بين 145-450 ألف كيلومتر والماكينة نظيفة في الرياض ما بين 18500-18600 ريال سعودي. وبالنسبة للسيارة ايسوزو وينيت 2013 التي قطعت ما بين 160-177 ألف كيلومتر وبها بعض الرشوش الخفيفة والمجدد مفحوصة فهي تختلف في أسعارها ما بين 33000-34000 ريال سعودي في مدينة الرياض. وننتقل لـ سعر سيارة نيسان صني موديل 2013 والتي قطعت 172 ألف كيلومتر مرشرشة رشة تجميلية بها فحص ومجددة وتأمين جاهزة يصل إلى 16000-17000 ريال سعودي في مكة المكرمة. ويمكنكم معرفة سعر سيارة كيا سيراتو اوتوماتيك موديل 2012 مزودة بزجاج أوتوماتيكي وسنترلوك، وماكينة على الشرط وقطعت ممشى ما بين 200-300 ألف كيلومتر ما بين 16000-17000 ريال سعودي في مدينة جدة.

متابعة لـ سعر السيارات المستعمل في السعودية مع أماكن البيع

ننتقل الآن إلى سيارة يارس موديل 2015 قير اوتومايتيكي وقطعت نحو 126-127ألف كيلومتر، ولا يوجد بها رش ماكينة وجرابوكس وحالتها جيدة، يصل سعرها ما بين 19000-20000 ريال سعودي. ونذهب الآن لـ متوسط اسعار سيارات اليارس موديل 2013 والتي قطعت 254 ألف كيلومتر مربع فحص استمارة منتهي المطلوب فيها ما بين 7000- 10000 ريالس سعودي في مدينة الرياض. ونذهب إلى متوسط اسعار سيارات نيسان ألتما موديل 2010 قير أوتوماتيكي حالتها مستعملة استعمال جيد، وقطعت ما بين 22000 إلى 23000 كيلومتر فحصها جديد واستمارتها جديدة بها مثبت سرعة ودخول وتشغيل بصمة، وريموت، ونص فل، والسيارة بحالة جيدة ولا يوجد بها أي حكات خارجية بسيطة سعرها ما بين 11000-12000 ريال سعودي في مدينة الرياض.