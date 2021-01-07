تشكيلة سيارات جيب فورد كامري وجاغوار مستعمل للبيع بأرخص سعر

تشكيلة سيارات جيب كامري جاغوار فورد وغيرها مستعمل للبيع بأرخص سعر في السعودية، أثناء جولتنا في حراج السيارات بالمملكة ومع تفحص العديد من مواقع بيع السيارات المستعملة، لاحظنا تزايد كبير في عروض السيارات المتاحة للبيع مع تنوع كبير في الموديلات والفئات وانخفاض ملحوظ في الأسعار، لذا فقد قمنا بتجميع أفضل تلك العروض وأوفرها في السعر وجئنا لك عزيزي المتابع بقائمة تتضمن 13 سيارة مستعملة للبيع بسعر جيد، مع تنوع السيارات المتوفرة ما بين جاغوار وجيب ومرسيدس وتويوتا وفورد ومازدا وغيرها من الموديلات.

تشكيلة سيارات مستعمل للبيع بأرخص سعر

متوفر الآن سيارة رينو ميغان هاتشباك موديل 2015 أوتوماتيك سوداء اللون، سجل عداد الكيلومترات 27 ألف كم فقط ومتاحة لدى حراج الشرقية القطيف بسعر 31 ألف ريال، وسيارة جيب فورد إيكوسبورت موديل 2014 رائعة فضية اللون قير أوتوماتيك، متاحة لدى حراج الخبر بسعر 23 ألف ريال سعودي، وسيارة فورد فوكس أيضا بحالة ممتازة موديل 2012 أوتوماتيك فضية اللون، متاحة لدى حراج الدمام بسعر 14 ألف و 500 ريال، وسيارة مازدا 3 موديل 2016 سوداء اللون قير أوتوماتيك، متاحة لدى حراج جدة بسعر 39 ألف ريال.

متوفر أيضا سيارة رينو كابتشر موديل 2016 سوداء اللون بحدود حمراء ناقل أوتوماتيكي للحركة، متاحة لدى حراج القطيف بسعر 36 ألف ريال، وسيارة لكزس Es250 موديل 2018 أوتوماتيك باللون النحاسي ممتازة، متاحة لدى حراج مكة والسعر لأعلى سوم وقد وصل السوم إلى 107 ألف ريال، سيارة مازدا 3 موديل 2016 زرقاء اللون نقل حركة أوتوماتيك، متاحة لدى حراج القطيف بسعر 38 ألف بحالة ممتازة، وسيارة هوندا أكورد موديل 2015 بيضاء اللون قير أوتوماتيك، سجل عداد الكيلومترات 89 ألف كم ومتاحة للبيع لأعلى سوم والذي قد وصل 52 ألف ريال في حراج الطائف.

أرخص أسعار سيارات مستعملة في المملكة

سيارة جيلي موديل 2012 مستعمل بيضاء اللون فل كامل ناقل أوتوماتيكي للحركة، متوفرة لدى حراج الطائف بسعر 11 ألف ريال، وتتوفر سيارة جاغوار xj6L موديل 2007 قير أوتوماتيك بلون أوف وايت بحالة ممتازة، سجل عداد الكيلومترات 192 ألف كم ومتوفرة لدى حراج الشرقية القطيف بسعر 25 ألف ريال، وسيارة تويوتا كامري موديل 2014 فل كامل بيضاء اللون قير أوتوماتيك، سجل عداد الكيلومترات 263 ألف كم ومتاحة لدى حراج جدة بسعر 40 ألف ريال، كما تتوفر كامري موديل 2003 زرقاء اللون قير أوتوماتيك بسعر 9500 ريال في حراج عرعر، وأخيراً سيارة جيب باجيرو ربع موديل 2002 بيضاء اللون قير أوتوماتيك، سجل عداد الكيلومترات 206 ألف كم ومتاحة لدى حراج الطائف لأعلى سوم.