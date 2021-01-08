الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي وما هي شروط الحصول على قرض السيارة من بنك الراجحي

الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي وما هي شروط الحصول على قرض السيارة ، يمكنك الآن الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي ، وذلك لأن المصرف يمنحك فرصة لامتلاك سياراتك الخاصة، ويشترط لذلك الموافقة السريعة لكي تستطيع الحصول على سيارة مستعملة أو جديدة .

كيفية الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي و ما هي شروط الحصول على قرض السيارة

يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي ويتم تعبئة الاستمارة المطلوبة والتي تتضمن:

الاسم.

الجنسية.

الجنس.

العمر.

رقم الإقامة، أو رقم الهوية.

هل لديك حساب في مصرف الراجحي أم لا؟

نوع القطاع.

الراتب الشهري.

هل لديك راتب في الراجحي.

المنطقة.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف.

أفضل وقت للاتصال .

ما هي شروط التسجيل للحصول على سيارة؟

هناك بعض الشروط للحصول على سيارة والتي تختلف إذا كان المواطن متقاعد أو مقيم تابعونا في الخطوات التالية :

للمواطن:

إذا كان المواطن في القطاع العام يجب أن يكون مرتبه 3500 ريال سعودي.

إذا كان المواطن يعمل في القطاع الخاص يكون براتب 7500 ريال سعودي.

يكون العمل في الوظيفة للقطاع الخاص من ٣ إلي ١٢ شهر.

يكون العمل في الوظيفة للقطاع العام لمدة شهر.

يكون المواطن في القطاع العام من 21 إلى 60 عام.

في القطاع الخاص يكون المواطن ٢١ إلى 25 عام و ٦٠ عام.

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة من بنك الراجحي.

للمتقاعدين:

لا يزيد عمر المتقدم عن ٧٠ عام.

أن يكون راتبه ١٩٠٠ ريال سعودي.

للمقيمين:

الوظيفة ١٢ شهر للقطاع العام.

للقطاع الخاصة الوظيفة١٢ال ٢٤ شهر.

الراتب للقطاع العام 2000

الراتب للقطاع الخاص 5000 إلى 7500.

صورة من البطاقة الشخصية.

توضيح سعر السيارة التي تريد شراءها.

يجب أن تقوم بتعبئة أوراق طلب التمويل.

يجب الحصول على خطاب من مكان العمل ويكون مصدق عليه من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

يمكنك الآن فتح حساب في بنك الراجحي لكي تحصل على التمويل اللازم للحصول على سيارة أحلامك، كل ما عليك اتباع الخطوات اللازمة لمعرفة ما يجب عليك فعله للتقديم على شراء سيارة من بنك الراجحي.

خطوات التقديم للحصول على سيارة