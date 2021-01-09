tesla سيارة كهربائية وأحدث سبعة سيارات يتم إطلاقها من الشركة المنتجة

tesla هي السيارة الأشهر علي مستوي العالم والتي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تم تصنيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية والشركة المنتجة لهذه السيارة صاحبها ذات الجنسية الهندية الذي ثابر بسنوات كثيرة ونقود كثيرة جداً حتي يتم اختراع وإنتاج هذه السيارة التي تم تسجيل براعة الاختراع له سيارة تسلا التي كان أول إصدار منها وتعمل بالطاقة الكهربائية كانت تحتوي علي موتور يتم شحنه بالطاقة الكهربائية ويمكن للشحنة الواحدة أن تسير بها السيارة مسافة ثلاثمائة وستون ميلاً و سعر سيارة تسلا يتم تحديده من قبل الشركة المنتجة بناءً علي مواصفات الموديل الذي تم إصداره ونوعية السيارة سواء كانت شاحنة أو سيارة جيب حيث model tesla تم إصدار نوعيات مختلفة من السيارة لتخدم أغراض متعددة سواء كان من ناحية نقل البضائع أو سيارات يمتلكها الأشخاص وكان من ضمن الموديلات موديل jeep tesla ومن المعروف عن سيارات الجيب تكون مواصفاتها مميزة من ناحية الهيكل الخارجي أو مواصفات السيارة من الداخل وتسلا معروف عنها أنها سيارة كهربائية بمختلف نوعيات الإنتاج .

tesla السيارة الكهربائية والشركة المنتجة لها تطلق سبعة موديلات مختلفة جديدة كلياً

تم الإعلان عن سيارة تسلا عبر الموقع الخاص بالشركة عن أخر ما هو صدر للسيارة من موديلات بمواصفات وسعر سيارة تسلا وأخر إصدارات السيارة والتي تم طرحها في أسواق مختلقة والتي يتم طرح موديلات أخري في وقت قريب كما تم التصريح من الشركة المنتجة عن مواصفات جميع الموديلات الجديدة وأسعارها عبر الموقع الرسمي للشركة .

تسلا المعروف عنها أنها سيارة كهربائية وما هي المواصفات التي تخص كل موديل تم أصداره :-

تم من قبل الشركة أنه ذكرت كل ما يختص عن الموديلات ومدي المسافة التي تسيرها كل سيارة منتجة وفقاً لكل طراز من الطرازات الجديدة التي تم إصدارها من قبل الشركة وفيما يخص السرعة الخاصة بكل موديل من الموديلات الجديدة قالت الشركة يتوقف سرعة كل موديل علي حسب طاقة المحرك الكهربائي لكل سيارة والتي تم إنتاج السيارات بمحركات مختلفة متفاوتة في سرعاتها وذلك حتي يكون هناك فرصة لمن يريد أقتناء هذه السيارة يختار ما يتناسب معه من سرعات وسعر السيارة .

الموديل الأول والذي تم أطلاق أسم موديل S من الشركة السعر الذي تم الافتتاح به هو أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وهذا سعر أفتتاحي وهذه السيارة من الفئة LONG RANGE . الموديل الثاني الذي تم طرحه من الشركة كإنتاج ثان جديد وهو من ذات الطراز المذكور ويعتبر أعلي سعر من فئة هذا الطراز وسعره وصل إلي واحد وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً . السرعة التي تم وضعها في محرك هذه الفئات من الموديل S يصل سرعتها إلي أربعمائة واثنان ميلاً في الساعة . تم إصدار الفئة الثانية من الطراز المذكور S والتي أطلق عليها أسم PERFORMANCE وتم توفير هذه الفئة من السيارة بسعر أيضاً أفتتاحي قدره أربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً . الفئة المذكورة أعلاه من الفئة S تم تحديد التكلفة القصوى لها بسعر مائة واحدي عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون دولار أمريكي . تم وضع السرعة في محركات هذه الفئة لتصل إلي ثلاثمائة وثمانية وأربعون ميلاً في الساعة .

تم أصدار أخر من السيارة وتم أطلاق اسم عليها فئة 3 وتأتي بأسعار مختلفة وسرعات أيضاً مختلفة للسيارة .

فئة 1 باسم STANDER RANGE تكلفة أولية بسعر 37990 دولار أمريكي وبحد أقصي 50490 دولار أمريكي .

تصل سرعة محرك هذه الفئة من السيارة إلى مائتان وخمسون ميلاً في الساعة .

الفئة الثانية باسم LONG RANGE -DUAL MOTOR بتكلفة سعر أولي 46990 دولار أمريكي وسعر أقصي بحدود 59490 دولار أمريكي .

تصل سرعة المحرك لهذه الفئة إلي ثلاثمائة اثنان وعشرون ميلاً في الساعة .

أما بالنسبة لأعلي فئة من إصدارات السيارة من الطراز 3 باسم PERFORMANCE بتكلفة أولي بسعر 54990 دولار أمريكي ويصل حدودها الأقصى في السعر إلي 65990 دولار أمريكي .

تصل سرعة محركات هذه الفئة من السيارة إلي مائتان تسعة وتسعون ميلاً في الساعة .

بالنسبة لموديل أخر أطلقت الشركة عليه اسم X وتم أصدار فئتين مختلفتين من هذا الموديل .

الموديل الأول باسم LONG RANG PLUS بتكلفة أولي 79990 دولار أمريكي وحدود التكلفة القصوى لهذه الفئة 103990 دولار أمريكي .

تصل سرعة المحرك لهذه الفئة من هذا الطراز إلي ثلاثمائة واحد وخمسون ميلاً في الساعة .

الفئة الثانية من نفس الطراز المنتج X باسم PERFORMANCE بتكلفة أولي بسعر 99990 دولار أمريكي والتكلفة القصوى لهذه الفئة 123990 دولار أمريكي وتصل نطاق السرعة لمحركها إلي ثلاثمائة وخمسة ميلاً في الساعة .

سعر سيارة تسلا وفقاً لكل طراز تم أنتاجه من قبل الشركة المنتجة للسيارة الكهربائية :-model tesla والفئات الأخري التي تم أصدارها من هذه السيارة :-سيارة تسلا وأسعار فئتان جديدتان أيضا ً من أنتاج الشركة في فئات هذه السيارة الكهربائية :-

tesla هذه السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة والتي أنتجت داخل الولايات المتحدة ألأمريكية واشتهرت علي مستوي العالم حيث تتجه أنظار دول كثيرة تسعي بأن تجعل بيئتها نظيفة بعيدا ً عن التلوث الذي يسببه أحتراق الوقود المختلف لفئات كثيرة من السيارات بأن تكون هذه السيارة تحتل مكان فئات السيارات المعتادة وحتماً سيلزم الجميع بأن يسعى بأن يحيا في بيئة نظيفة خاصة بعد التحدث الإعلامي عن ما تسببه التلوث في نسبة أرتفاع لدرجة حرارة الأرض تتجه أنظار العالم لامتلاك مث هذه التكنولوجيا النظيفة .