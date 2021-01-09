شروط عروض تقسيط سيارة تشانجان Cs85  من البنك الأهلي

شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي ، أعلنت Autozone عن توفر سيارة 20٢١ Changan CS85 الجديدة، وبالتالي قدمت عرضًا للدفع بالتقسيط، والتمويل على سيارة سيارة شانجان CS85 بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري ، وان التقسيط يشمل عملاء البنك الأهلي ويشمل أيضاً غير عملاء البنك الأهلي . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 ومواصفات طراز Changan CS85 Limited موديل 2021 تم تجهيز طراز سيارة 2021 Changan CS85 Limited بمحرك توربو GDI233 وسعه المحرك 2.0 لتر وتبلغ قوته قصوى 360 نيوتن متر،كما ان به فتحة سقف وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بثلاثة أوضاع للقيادة (رياضي – إقتصادي – ثلجي)، مع مقاعد جلدية مريحة، ونظام أوتوماتيكي للتحذير من مغادرة المسار، وهذا النظام مفيد للغاية خاصة مع بدء ازدحام السير، حتي لا يتم تطبيق الغرامة على عدم الامتثال للمسار مؤخرًا من الرقابة.

كما تم تجهيز السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة، مثل نظام التحكم عن بعد، ونظام الوقوف الذاتي APA 4.0، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 ومواصفات طراز Changan CS85 Limited موديل 2021 شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي يجب أن يكون للعميل حساب جاري في أحد فروع البنك الأهلي.

يجب أن يكون العميل موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

في حالة عميل القطاع العام، يجب أن يكون قد انقضى شهر على التعيين، وفي حالة موظفي القطاع الخاص، يلزم 4 أشهر.

الحد الأدنى للأجور لموظف القطاع العام 2500 ريال، والقطاع الخاص مطلوب أن يربح أكثر من 4000 ريال.

يمكن تحويل الراتب إلى البنك الأهلي، ويمكن تمويل سيارة شانجان CS85 من البنك الأهلي لمن يتقاضون رواتبهم من البنوك الأخرى، بشرط أن يكون الراتب 4000 ريال لموظفي القطاعين العام والخاص.

من البنك الأهلي لمن يتقاضون رواتبهم من البنوك الأخرى، بشرط أن يكون الراتب 4000 ريال لموظفي القطاعين العام والخاص. في حالة استلام موظف القطاع الخاص راتبه من البنك الأهلي، ينخفض الحد الأدنى للأجور إلى 2500 ريال.

يجب أن يكون عمر المرشح أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي عروض تقسيط سيارة تشانجان Cs85 من البنك الأهلي استمتع بقيادة موديل سيارة شانجان CS85 بدفع قسط شهري قدره 1789 ريال سعودي.

بدفع قسط شهري قدره 1789 ريال سعودي. يتم دفع مقدم بقيمة 5٪ من قيمة السيارة.

يتم دفع الدفعة الأخيرة بقيمة 20٪ من قيمة السيارة

يتم دفع تكاليف إدارية ١٪ من مبلغ التمويل.

يتم احتساب مبلغ الوديعة حسب قيمة فئة السيارة، وراتب الموظفين العملاء طريقة الدفع المحدودة Changan CS85، من البنك الأهلي عبر تطبيق الأنترنت الوصول إلى موقع وكلاء شانجان في المملكة العربية السعودية.

اختر طلب الشراء.

اختر شراء سيارة بالتقسيط.

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اختر السيارة التي تريد دفعها بالتقسيط.

من قائمة البنوك في أسفل الصفحة، اختر البنك الأهلي التجاري. التواصل مع البنك الأهلي إذا كنت ترغب في الاستفسار بشكل أوضح عن تفاصيل عرض Changan CS85 2021، يمكنك التواصل مع إدارة البنك على الرقم 9200009. عروض تقسيط سيارة تشانجان Cs85 من البنك الأهليطريقة الدفع المحدودة Changan CS85، من البنك الأهلي عبر تطبيق الأنترنتالتواصل مع البنك الأهلي وفي نهاية المقال قدمنا لكم أبرز النقاط عن عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85، من البنك الأهلي، وشروط التقسيط المحدود من البنك الأهلي لسيارة شانجان Cs85 موديل ٢٠٢١، وطريقة الدفع عن طريق الأنترنت. الوسوم

شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي ، أعلنت Autozone عن توفر سيارة 20٢١ Changan CS85 الجديدة، وبالتالي قدمت عرضًا للدفع بالتقسيط، والتمويل على سيارة سيارة شانجان CS85 بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري ، وان التقسيط يشمل عملاء البنك الأهلي ويشمل أيضاً غير عملاء البنك الأهلي . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 ومواصفات طراز Changan CS85 Limited موديل 2021 تم تجهيز طراز سيارة 2021 Changan CS85 Limited بمحرك توربو GDI233 وسعه المحرك 2.0 لتر وتبلغ قوته قصوى 360 نيوتن متر،كما ان به فتحة سقف وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

كما تأتي السيارة بثلاثة أوضاع للقيادة (رياضي – إقتصادي – ثلجي)، مع مقاعد جلدية مريحة، ونظام أوتوماتيكي للتحذير من مغادرة المسار، وهذا النظام مفيد للغاية خاصة مع بدء ازدحام السير، حتي لا يتم تطبيق الغرامة على عدم الامتثال للمسار مؤخرًا من الرقابة.

كما تم تجهيز السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة، مثل نظام التحكم عن بعد، ونظام الوقوف الذاتي APA 4.0، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 ومواصفات طراز Changan CS85 Limited موديل 2021 شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي يجب أن يكون للعميل حساب جاري في أحد فروع البنك الأهلي.

يجب أن يكون العميل موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

في حالة عميل القطاع العام، يجب أن يكون قد انقضى شهر على التعيين، وفي حالة موظفي القطاع الخاص، يلزم 4 أشهر.

الحد الأدنى للأجور لموظف القطاع العام 2500 ريال، والقطاع الخاص مطلوب أن يربح أكثر من 4000 ريال.

يمكن تحويل الراتب إلى البنك الأهلي، ويمكن تمويل سيارة شانجان CS85 من البنك الأهلي لمن يتقاضون رواتبهم من البنوك الأخرى، بشرط أن يكون الراتب 4000 ريال لموظفي القطاعين العام والخاص.

من البنك الأهلي لمن يتقاضون رواتبهم من البنوك الأخرى، بشرط أن يكون الراتب 4000 ريال لموظفي القطاعين العام والخاص. في حالة استلام موظف القطاع الخاص راتبه من البنك الأهلي، ينخفض الحد الأدنى للأجور إلى 2500 ريال.

يجب أن يكون عمر المرشح أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة . شروط عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من البنك الأهلي عروض تقسيط سيارة تشانجان Cs85 من البنك الأهلي استمتع بقيادة موديل سيارة شانجان CS85 بدفع قسط شهري قدره 1789 ريال سعودي.

بدفع قسط شهري قدره 1789 ريال سعودي. يتم دفع مقدم بقيمة 5٪ من قيمة السيارة.

يتم دفع الدفعة الأخيرة بقيمة 20٪ من قيمة السيارة

يتم دفع تكاليف إدارية ١٪ من مبلغ التمويل.

يتم احتساب مبلغ الوديعة حسب قيمة فئة السيارة، وراتب الموظفين العملاء طريقة الدفع المحدودة Changan CS85، من البنك الأهلي عبر تطبيق الأنترنت الوصول إلى موقع وكلاء شانجان في المملكة العربية السعودية.

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من قائمة البنوك في أسفل الصفحة، اختر البنك الأهلي التجاري. التواصل مع البنك الأهلي إذا كنت ترغب في الاستفسار بشكل أوضح عن تفاصيل عرض Changan CS85 2021، يمكنك التواصل مع إدارة البنك على الرقم 9200009. عروض تقسيط سيارة تشانجان Cs85 من البنك الأهليطريقة الدفع المحدودة Changan CS85، من البنك الأهلي عبر تطبيق الأنترنتالتواصل مع البنك الأهلي وفي نهاية المقال قدمنا لكم أبرز النقاط عن عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85، من البنك الأهلي، وشروط التقسيط المحدود من البنك الأهلي لسيارة شانجان Cs85 موديل ٢٠٢١، وطريقة الدفع عن طريق الأنترنت.

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