مواصفات سيارة السيدان تويوتا كامري 2021 بشكل جديد وسعرها في السعودية

تويوتا كامري 2021 ، عادت سيارة كامري العائلية المريحة بكل قوة وبشكلها الجديد مع وجود بعض التحسينات المتطورة كليا، كما تأتي السيارة بشكل أكثر جاذبية وفخامة وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة ومجموعة نقل الحركة المتنوعة في جاذبية السيارة الجماعية، مع وجود مميزات مساعدة السائق ومحرك V6 القوي جدا في الأداء، مع وجود أربع أسطوانات أفتصادية في أستهلاك الوقود، وخيار هجين أقتصاديا في الوقود بشكل أكبر، وذلك بالإضافة ألى تصميمات جديدة للعجلات لتنافس وبقوة سيارة مازدا 6 ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم علي مواصفات سيارة السيدان تويوتا كامري 2021 بشكلها الجديد وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

يوجد من السيارة خمس فئات وهما ( LE, XLE, SE, XSE, SE NIGHTSHADE ) حيث يأتي مع جميع هذه الفئات الخمسة سحب أمامي ودفع رباعي .

تصميم السيارة من الأمام منقح جديد، مع وجود ألوان طلاء جديدة جذابة .

يوجد في داخل السيارة شاشات جديدة تعمل باللمس شكلها يشبه الجهاز اللوحي، مقاس الشاشة 7.0 أو 9.0 بوصة .

تأتي السيارة بمحرك قوي مكون من أربع أسطوانات، مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي حريري مكون من ثمان سرعات .

تأتي سيارة كمري بمحرك هجين مكون من عدد أربع أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة 208 حصان و 163 رطلا، وهذا بالنسبة ل 4 فئات هما ( LE, XLE, SE, XSE ) .

بمحرك هجين مكون من عدد أربع أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة 208 حصان و 163 رطلا، وهذا بالنسبة ل 4 فئات هما ( LE, XLE, SE, XSE ) . متوفر في ثلاث فئات ( TRD, XSE, XLE ) محرك V6 سعة 3.5 لتر، بقوة 301 حصان و 267 رطل قدم .

السيارة أقتصادية في استهلاك الوقود، حيث قطعت سيارة كامري 45 ميل للجالون في أختبار السيارة على الطرق السريعة .

45 ميل للجالون في أختبار السيارة على الطرق السريعة . السيارة من الداخل تأتي بمقصورة فخمة وفسيحة .

يوجد في السيارة من الداخل مساحة كبيرة للشحن والتخزين الداخلي في الصندوق والمقصورة والمقعد الخلفي .

مواصفات كامري 2021مميزات سلامة السائق في تويوتا كامري 2021

حصلت سيارة تويوتا كامري على تصنيف NHTSA خمس نجوم، بالرغم من عدم اختبار تحطم السيارة عن طريق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أو معهد التأمين للسلامة، مع وجود كبح الطوارئ التلقائي لمساعدة السائق، وهذه هي مميزات السلامة في السيارة :

يوجد في السيارة 10 وسائد هوائية قياسية .

يوجد نظام الأمان STAR STAR من شركة تويوتا ، الذي يتضمن التحكم المعزز في ثبات السيارة .

، الذي يتضمن التحكم المعزز في ثبات السيارة . يوجد في السيارة نظام التحكم في الجر .

يوجد في السيارة نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية، ومساعدة الفرامل، ونظام المكابح الذي تمنع الانغلاق .

يوجد في السيارة تقنية SMART STOP .

تأتي جميع سيارات كامري بكاميرا احتياطيه قياسية .

بكاميرا احتياطيه قياسية . يوجد في السيارة نظام التحذير القياسي من الاصطدام الأمامي .

يوجد في السيارة نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ .

يوجد في السيارة نظام المساعدة على الحفاظ على مسار السيارة، ونظام التحذير من مغادرة المسار .

سعر كامري 2021 فئة ( LE )، 26.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 98.000 ريال سعودي .

فئة ( LE )، 26.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 98.000 ريال سعودي . سعر تويوتا كامري 2021 فئة ( SE )، 27.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 101.000 ريال سعودي .

2021 فئة ( SE )، 27.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 101.000 ريال سعودي . سعر السيارة فئة ( XLE )، 30.500 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 114.000 ريال سعودي .

سعر كامري 2021 فئة ( XSE )، 31.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 116.000 ريال سعودي .

2021 فئة ( XSE )، 31.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 116.000 ريال سعودي . سعر تويوتا كمري 2021 فئة ( TRD )، 32.000 دولار أمريكي، وسعرها في السعودية 120.000 ريال سعودي .

أسعار كامري 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة تويوتا كامري 2021 سيارة السيدان بشكلها الجديد وسعرها في السعودية .