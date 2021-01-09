سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 BMW 4 Series الجديدة كلياً

أخيرا وصلت سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 الجديدة كليا بعد انتظار طويل، والتي وصلت بتغيرات جذرية وواضحة على صعيد التصميم والأداء والتقنيات، أول تغيير واهم التعديلات بسياره بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 BMW 4 Series هو الشبكة الأمامية الجديدة، والتي أثارت الكثير من الجدل واختلاف الآراء بين عشاق السيارات بسبب التصميم العمودي الجديد بعدما كان افقي في السابق كالمعتاد في سيارات بي ام دبليو، هذه الشبكة الضخمة لم تعجب الكثير من الناس ولكن على ما يبدو أن هذه هي اللغة التصميمية الجديدة للعلامة البافارية، وسوف نجد الكثير من هذا الشكل التصميمي في إصدارات بي إم دبليو القادمة.

سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021

التغير في بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 BMW 4 Series ليس في الشكل والشبكة الأمامية فقط، إنما زاد حجم السيارة كليا بمقدار في الطول 13.2 سنتيمتر وعرضها زاد بمقدار اثنين ونصف سنتيمتر، وتأتي الفئة الرابعة بأضواء أمامية جديدة LED بصورة قياسية مع مصابيح D. R. L على شكل حرف U تندمج مع الشبكة، وفي الخلف حصلت الكوبيه على مصابيح رفيعة LED تشبه الطرازات الجديدة الثانية من بي إم دبليو، وتأتي الفئة الرابعة بصدامات جديدة يختلف تصميمها حسب الفئة.

أما المقصورة الداخلية لسيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 فهي مثال رائع على العملية والبساطة، وتتوفر مع عجلة قيادة رياضية جلدية ومقاعد رياضية أيضا بتصميم جديد، وتستوعب مقصورة الفئة الرابعة اربع أشخاص بأحجام مختلفه بشكل مريح او خمسة أشخاص بصعوبة، وسوف تلاحظ تغير مكان زر التشغيل والإيقاف للكنسور الوسطي مع مقبض جديد للقير، وتم اضافة احدث نسخة من نظام أي درايف 7 الترفيهي مع شاشة عرض مقاس 8.8 بوصة بصورة قياسية، وبإمكان العميل طلب شاشة اختيارية مقاس 10.25 بوصة، وأخيرا حدث دعم لتطبيق أندرويد أوتو في كل فئات بي ام دبليو الفئة الرابعة.

الفئات والمحركات لسيارة 2021 BMW 4 Series

بالنسبة للفئات والمحركات تتوفر بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 بثلاث فئات، الفئة الأساسية هي فئة 430I وتعتمد على محرك 4 سلندر تربو سعة 2 لتر بقوة 255 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، بزيادة سبع أحصنة قوة وخمسين نيوتن عزم عن الجيل السابق، وسعرها يبدأ من خمسة وأربعين ألف وستمائة دولار أمريكي أي ما يعادل 171 ألف ريال سعودي. والفئة التي تليها هي فئة 430I xdrive وتأتي بنفس المحرك ولكن مع نظام اكس درايف للدفع الرباعي الخاص بعلامة بي ام ويزيد سعرها عن فئة 430I بمقدار ألف دولار تقريباً.

أما الفئة الأكثر إثارة من بي ام دبليو 2021 فهي فئة M440I xdrive والتي تتميز بمحرك 6 سلندر تيربو سعة ثلاثة لتر، يولد هذا المحرك قوة 382 حصان وعزم دوران 505 نيوتن متر، وتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثواني وترتبط كل المحركات بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويبدأ سعرها من 58 ألف وخمسمائة دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 220 ألف ريال سعودي.

BMW 4 Series لعام 2021 أخدت خطوة كبيرة على صعيد التقنيات، وصارت تتمتع بمجموعة من أنظمة الأمان ومزايا الاتصال الجديدة، وتتوفر كل الفئات بصورة قياسية مع نظام التحذير من مغادرة المسار ورصد البقع العمياء، وتتوفر أيضا بصورة اختيارية أنظمة القيادة الذاتية من المستوي الثاني والتي تشمل نظام الحفاظ على المسار ونظام القيادة بدون استخدام اليدين بالإضافة إلى العديد من المزايا الرائعة في بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021.