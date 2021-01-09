سيارات هيونداي سوناتا مستعمل موديلات حديثة للبيع في السعودية بأرخص سعر

هيونداي سوناتا مستعمل موديلات حديثة للبيع في السعودية بأرخص سعر، يُفضل الكثير من مُهتمي السيارات بكل تأكيد سيارات هونداي وخاصة فئة سوناتا، سيارات هونداي الكورية متعددة الفئات والأنواع منها النترا، أكسنت، أزيرا، هونداي H1، سنتافي، تسكان، فيلوستر، تراجيت تيريكان، ماتريكس، كريتا، بالإضافة إلى سوناتا فئة سيدان المميزة، ومنذ نشأة الشركة في منتصف الستينات من القرن الماضي وهي تهتم بتطوير الموديلات والإصدارات بشكل سنوي، وفي موضوعنا اليوم سوف نعرض لكم أبرز موديلات سوناتا مستعمل موديلات حديثة والمتوفرة للبيع بأرخص سعر في السعودية.

هيونداي سوناتا مستعمل موديلات حديثة للبيع

متوفر سيارة سوناتا موديل 2017 أوتوماتيك بنزين فضية اللون فئة ستاندر بكاميرا خلفية ومُحركات نظيفة جدا، تجاوز عداد السيارة 380 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 34 ألف ريال، ومتوفر أيضا سيارة هونداي سوناتا موديل 2016 أوتوماتيك رمادية اللون فئة ستاندر، تجاوز عداد السيارة 108 ألف كم وتتواجد في حراج مكة بسعر 30 ألف ريال، وكذلك سيارة هيونداي سوناتا موديل 2015 فل كامل أوتوماتيك بيضاء اللون، تجاوز عداد السيارة 130 ألف كم وتتواجد لدى حراج الشرقية بسعر 30 ألف ريال.

متوفر أيضا سيارة هونداي سوناتا مستعمل موديل 2017 أوتوماتيك ديزل بيضاء اللون موتور عالي الجودة وحساسات، تجاوز عداد السيارة 114 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض لأعلى سوم، وسيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 أوتوماتيك بيضاء اللون نص فل، تجاوز عداد السيارة 325 ألف كم، تتواجد لدى حراج الرياض لأعلى سوم، وسيارة هونداي سوناتا موديل 2011 أوتوماتيك سوداء اللون فئة ستاندر، تجاوز عداد السيارة 251 ألف كم وسعرها 20 ألف ريال ومتواجدة في حراج حفر الباطن.

أرخص عروض سوناتا مستعمل

في قائمة اليوم متوفر سيارة سوناتا موديل 2018 ماكينة 4 سلندر 1700 سي سي ديزل اللون أسود والقير أوتوماتيك، سجل العداد 72 ألف كم فقط وموجودة في حراج جدة بسعر 62 ألف ريال شامل اللوحات بدون تأمين، كما تتوفر سيارة هونداي سوناتا موديل 2018 أوتوماتيك بيضاء اللون نص فول ، تجاوز عداد السيارة 71 ألف كم فقط وتتواجد لدى حراج الرياض بسعر 65 ألف ريال، وسيارة سوناتا موديل 2016 أوتوماتيك بيضاء اللون إستخدام شخصي نظيف، تجاوز عداد السيارة 131 ألف كم وتتواجد بسعر 35 ألف ريال في حراج الرياض.